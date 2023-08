Pesquisa aponta Vale como a segunda empresa mais desejada para se trabalhar no Brasil

Um estudo, da Companhia de Talentos, com mais de 90 mil pessoas, a partir de citações espontâneas, apontou a Vale em segundo lugar no ranking das 10 empresas mais desejadas por estudantes e profissionais de todas as regiões do Brasil. Em 2022 a empresa havia ocupado o 5º lugar no mesmo ranking.

A evolução está relacionada ao investimento em soluções sustentáveis para a mineração e na centralidade das pessoas na estratégia da empresa.

“Promoção de diálogo aberto e transparente, estímulo ao aprendizado contínuo e investimento em diversidade, equidade e inclusão são algumas das nossas prioridades. O avanço nessa jornada nos últimos anos certamente contribuiu para que a Vale seja vista como uma empresa que valoriza as pessoas e, portanto, é desejada por estudantes e profissionais”, avalia Marina Quental, vice-presidente Executiva de Pessoas da Vale.

Marina Quental afirma que o propósito da Vale de melhorar a vida e transformar o futuro está conectado ao propósito dos melhores talentos.

Segundo ela, a Vale também trilha um caminho para ser cada vez mais sustentável, enfrentando o desafio de contribuir para a transição energética e a descarbonização com soluções inovadoras e investimentos em tecnologia que atraem profissionais com desejo de atuar em organizações que geram impacto positivo na sociedade.

“O propósito da Vale de melhorar a vida e transformar o futuro está conectado ao propósito dos melhores talentos. Essas pessoas também buscam oportunidade de desenvolvimento de carreira e ambiente de trabalho plural e inovador, algo que também temos buscado oferecer cada vez mais”, aponta.



Dentro de casa, a líder técnica de suprimentos Fabiana Paixão é um exemplo de empregada orgulhosa de viver a transformação cultural da empresa.

“Atualmente, temos a oportunidade de discutir abertamente os desafios para a equidade de gênero, algo que não ocorria há 12 anos quando ingressei na empresa. Sinto-me feliz em ser parte dessa jornada de transformação cultural”, ressalta Fabiana, que também integra o Grupo de Afinidade de Gênero da empresa.



De acordo com a Vale, a meta da empresa é dobrar a representatividade de mulheres no quadro até 2025 e chegar a 40% das posições de liderança ocupadas por pessoas negras até 2026. Para saber mais sobre carreira na Vale visite nosso site: www.vale.com/oportunidades.