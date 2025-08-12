Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
#end
O Liberal chevron right Economia chevron right

Economia

Pesca, bioeconomia e agricultura familiar são prioridades para investimentos na Amazônia Legal

Decisão foi tirada na reunião de instalação do Comitê Regional das Instituições Financeiras Federais (Coriff), na Sudam, nesta terça-feira (12), em Belém

O Liberal
fonte

Em Belém, a reunião de instalação do Coriff foi realizada pela Superintendência do Desenvolvimento da Amazônia (Sudam) nesta terça-feira (12) (Foto: Eliete Ramos / Sudam)

Entre os encaminhamentos da reunião de instalação do Comitê Regional das Instituições Financeiras Federais (Coriff), realizada nesta terça-feira, 12, três áreas foram definidas como prioritárias para os investimentos na Amazônia Legal: pesca, bioeconomia e agricultura familiar. Nesse sentido, ficou definido que serão realizadas rodadas de negócios voltadas a arranjos produtivos locais (APLs).

Outra prioridade é a consolidação do que está sendo chamado de ‘Agenda Marajó’, possibilitando acesso a créditos e financiamentos dos bancos federais nos 17 municípios do arquipélago. A reunião de instalação do Coriff foi realizada pela Superintendência do Desenvolvimento da Amazônia (Sudam) na manhã desta terça-feira, 12, na sede da autarquia, em Belém.

image Comitê Regional das Instituições Financeiras Federais (Coriff), também, definiu oportunidades de créditos dos bancos federais para o Marajó (Foto: Eliete Ramos / Sudam)

 

Oficialmente integram o Comitê, o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), Banco do Brasil, Banco da Amazônia, Caixa Econômica Federal e Financiadora de Estudos e Projetos (Finep), empresa pública de fomento à ciência, tecnologia e inovação, vinculada ao Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação.

A diretora de Crédito Digital para Micro, Pequenas e Médias Empresas e Gestão do Fundo do Rio Doce, do BNDES, Maria Fernanda Coelho, falou do foco do governo federal na Amazônia e do desafio de definir qual a melhor estrutura de crédito a ser adotada para melhor mobilizar investimentos das instituições federais na Amazônia. E comemora o crescente investimento. “Entre janeiro de 2023 e março de 2025, banco aprovou R$ 55,9 bilhões de crédito para os estados da Amazônia Legal, montante é 50% superior ao aprovado entre 2019 e 2022”, informou a diretora do BNDES.

O superintendente da Sudam, Paulo Rocha, defendeu a inclusão de pequenos e médios produtores nas políticas de acesso a créditos e financiamentos praticados pelas instituições financeiras federais na Amazônia. “O objetivo do Coriff é subsidiar o Conselho Deliberativo da Sudam com articulação e ações para aperfeiçoar o financiamento de projetos que contribuam para a inclusão de todos e para a geração de renda na região”, explica Rocha.

“Vamos criar na Sudam uma sala de situação para funcionamento do Coriff. Esse esforço de reunir os bancos oficiais é para fazermos com que o financiamento chegue para todo mundo, para o grande, para o médio e para pequeno. Queremos dar resposta ao chamado desenvolvimento sustentável, que deve incluir todo mundo. E é essa inclusão que vai dar sustentabilidade para a região", afirma Paulo Rocha.

Além do BNDES, participam do Coriff representantes do Banco do Brasil, do Banco da Amazônia, da Caixa Econômica Federal (CEF) e da Financiadora de Estudos e Projetos (Finep), empresa pública de fomento à ciência, tecnologia e inovação, vinculada ao Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação, bem como interlocutores da Superintendência da Zona Franca de Manaus (Suframa), da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Agropecuária e da Pesca (Sedap), Secretaria de Estado de Agricultura Familiar (Seaf), entre outras lideranças e autoridades.

O Coriff vai promover integração de ações financeiras, coordenar investimentos e propor ajustes na legislação a partir do Fundo Constitucional de Financiamento do Norte (FNO) e do Fundo de Desenvolvimento da Amazônia (FDA), além de recursos próprios. “O Comitê enfatiza a importância de ações eficazes e a necessidade de cooperação entre as instituições financeiras para o desenvolvimento sustentável na região da Amazônica Legal. Aponta o regimento do Comitê. Além de priorizar o planejamento regional da Amazônia Legal a qual a Sudam é responsável”, enfatiza a diretora de Planejamento e Articulação de Políticas da Sudam, Jorgiene Oliveira.

“O Plano Regional de Desenvolvimento da Amazônia (PRDA), Plano do Marajó e Bailique, além dos demais planos sub-regionais, os quais a Sudam está elaborando, como em Roraima, Acre, Amazonas e Tucuruí e Xingu, também serão prioritários dentro do Comitê Técnico do Coriff”, completou a diretora. Outros dois diretores da Sudam: Aharon Alcolumbre (Promoção do Desenvolvimento Sustentável) e Wilson Ferreira (Gestão de Fundos, de Incentivos e de Atração de Investimentos) também fizeram parte da reunião de instalação do Coriff.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

panorama

economia

sudam

comitê regional das instituições financeiras federais (coriff)
Economia
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM ECONOMIA

Adaptação no mercado

Exportações de madeira do Pará caem 11,57% em comparação ao ano passado

Setor teme efeitos das tarifas americanas sobre produtos brasileiros

12.08.25 12h29

OPORTUNIDADE

Leilão de veículos apreendidos em Belém: saiba como participar da 5ª edição on-line em agosto

Conheça os detalhes do leilão on-line da Segbel e saiba como visitar e dar lances em mais de 450 veículos apreendidos em Belém

12.08.25 11h53

preços

Inflação: IPCA de julho sobe 0,26%, afirma IBGE

Taxa acumulada pela inflação no ano foi de 3,26%

12.08.25 9h29

Tarifaço

'Atitude de auto-humilhação para evitar o pior não é correta', diz Celso Amorim sobre tarifaço

Assessor de Lula critica exigências “inaceitáveis” de Trump e defende reação cautelosa do Brasil à crise do tarifaço

12.08.25 8h28

MAIS LIDAS EM ECONOMIA

Qual o valor?

Você sabe quanto custa a moeda de 50 anos do Banco Central? Confira o valor!

A unidade foi produzida em aço inoxidável e revestida de bronze

27.07.25 17h00

CONCURSOS DE TI

Concursos de Tecnologia da Informação têm salários de até R$ 22 mil; Pará tem 4 concursos previstos

Editais oferecem vagas para níveis médio e superior, com oportunidades em todo o país; estado do Pará concentra quatro concursos com banca definida para área de TI.

11.08.25 7h15

Moedas Raras

Tem em casa? Saiba qual é a moeda de R$ 1 que vale mais do que um carro popular

Algumas unidades podem valer entre R$ 26 mil a R$ 50 mil. Veja quais!

31.07.25 14h45

mais caro

Conta de luz: Aneel aprova alta de 3,74% nas tarifas dos consumidores do Pará

Custo com componentes financeiros foi o principal fator para a elevação, segundo a Agência

05.08.25 11h58

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda