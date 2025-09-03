Capa Jornal Amazônia
O Liberal chevron right Economia chevron right

Economia

Perto de eleição, governo lançará 'Gás do Povo' visando 15,5 milhões de famílias na baixa renda

Pelas estimativas, serão disponibilizados 58 milhões de botijões até o ano que vem

Estadão Conteúdo
fonte

Botijão de gás (Foto: Arquivo / O Liberal)

Na véspera de ano eleitoral, o governo do presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, lança na quinta-feira, 4, a nova versão do auxílio-gás, visando atender um potencial de 15,5 milhões de famílias ou 50 milhões de pessoas. O evento ocorre após a resolução de uma série de pendências sobre o programa rebatizado como "Gás do Povo", especialmente a discussão sobre a fonte de recursos para bancar a política.

O Projeto de Lei Orçamentária Anual (PLOA) de 2026 prevê orçamento de R$ 5,1 bilhões para o vale-gás em 2026, o que na visão do Executivo é suficiente para garantir que todo o gastos com o programa esteja na previsão orçamentária.

O lançamento será no Aglomerado da Serra, em Belo Horizonte (MG).

A escolha do local partiu de pedido do ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira.

"Gás de Graça"

Pelas estimativas, serão disponibilizados 58 milhões de botijões até o ano que vem, considerando o orçamento do programa, agora em R$ 5,1 bilhões.

O governo fala em efeitos econômicos e inclusão social, também com a perspectiva de reduzir acidentes e queimaduras em função do uso inadequado de outras substâncias para cozinhar.

Ou seja, é esperada a redução no uso das alternativas ao gás, como álcool e lenha. O programa "Gás do Povo" pode reduzir em até 50% o uso de lenha nas residências brasileiras, segundo estimativa do Sindicato Nacional das Empresas Distribuidoras de Gás Liquefeito de Petróleo (Sindigás). Na prática, o consumidor terá acesso a vouchers, que serão trocados por botijões em cada município.

Logística

A revenda, na prática, compra botijões de gás liquefeito de petróleo (GLP) da distribuidora e os revende para famílias, pequenos comércios, etc. A revenda também é responsável pela logística de entrega. A Caixa, que já é operadora da atual versão do programa, liquidará diretamente o pagamento com os revendedores. A ideia é evitar novos intermediários, caso contrário, haveria aumento de custos do programa.

Atualmente, o Brasil conta com quase 60 mil pontos de revenda, de acordo com o Sindigás. As distribuidoras terão o compromisso de fazer o programa ser ofertado em todos os municípios através de suas revendas e aqueles independentes. O total de 15,5 milhões de famílias, com base em dados do CadÚnico, poderá receber o gás apresentando o CPF, além do voucher.

Orçamento

A maior discussão dentro do governo em relação ao programa foi a dotação orçamentária. Em 2024 foi enviado ao Congresso um projeto de lei, com o novo desenho do programa, prevendo a possibilidade de pessoas jurídicas repassarem valores à Caixa, equivalentes a receitas de comercialização da venda de excedente em óleo do pré-sal. A previsão de recursos não previstos na Lei Orçamentária Anual causou preocupação dentro do Tribunal de Contas da União (TCU).

O Tesouro Nacional e a Secretaria de Orçamento Federal (SOF), áreas técnicas do próprio Executivo, após questionamento do TCU, apresentaram parecer contrário à proposta, tendo em vista a possibilidade de recursos fora do orçamento da União. Não houve questionamento dentro do governo ou da Corte de Contas sobre mérito do programa. O projeto de lei está parado e a medida provisória, com o "Gás do Povo", não repetirá esse dispositivo do projeto de lei, segundo interlocutores do governo. Ou seja, a previsão é que todo o gasto com o programa fique dentro do orçamento.

Preço

Na atual versão do programa, mais de 5,13 milhões de famílias de todos os municípios do País receberam valores como auxílio-gás, no valor de R$ 108. O valor pago aos beneficiários corresponde a 100% do valor do botijão de 13kg. Com o "Gás do Povo", o valor do voucher para a compra do produto será patamar equivalente ao preço de referência por unidade federativa.

Ou seja, o valor disponibilizado para as famílias vai variar por Estado. Além do custo do produto em si, há a parcela de impostos e também a margem bruta de ganho para a distribuição e a revenda. Esse último componente que vai ser atualizado periodicamente, via portaria que será publicada. Após a publicação da medida provisória (MP), com diretrizes, haverá o processo de regulamentação.

Palavras-chave

COMBUSTÍVEIS

GÁS DO POVO

lançamento

data
Economia
.
