Peixes e aquários ornamentais movimentam setor com preços a partir de R$ 40

O mercado de peixes ornamentais e aquários em Belém está em alta, atraindo tanto quem busca um elemento decorativo quanto quem procura um hobby relaxante. A variedade de espécies, a praticidade dos cuidados e a possibilidade de personalização têm impulsionado as vendas, criando oportunidades para lojistas e prestadores de serviço na cidade.

De acordo com Luciano Costa, gerente de uma loja especializada da capital paraense, a procura por aquários e peixes ornamentais é constante e vai além da estética. “Já tivemos clientes que tiraram a televisão da sala para colocar um aquário. As vezes o cliente quer criar um ambiente mais acolhedor e traga mais conforto e desligue do mundo", detalha.

VEJA MAIS:

Quanto custa montar um aquário?

Para iniciantes, um aquário básico com peixe betta pode custar a partir de R$ 40. Modelos mais completos, com peixes e equipamentos adicionais, começam em R$ 80. Já os projetos sofisticados, com espécies maiores ou raras, podem ultrapassar esses valores.

Entre as espécies mais procuradas em Belém estão molinésios, platis, espadas, guppies e velíferos. Também há opções de peixes de água salgada, que exigem cuidados mais específicos.

Segundo o lojista, para quem já tem os criadouros em casa, o que mais chama atenção é a praticidade. "Hoje, até quem não quer alimentar o peixe todos os dias pode usar alimentadores automáticos”, revela.

Custos de manutenção

A manutenção mensal varia de acordo com o tamanho do aquário, o tipo de peixe e a distância do serviço, explica o lojista. Em média, manter um aquário de 50 centímetros custa cerca de R$ 30 por mês, mas o valor pode subir em casos de deslocamentos maiores ou sistemas mais complexos.

Além dos peixes, o investimento envolve filtros, bombas de oxigenação, ração, termômetros e iluminação. A orientação sobre compatibilidade entre espécies é essencial para evitar problemas e garantir a saúde dos animais.

Um hobby que exige atenção

Segundo Luciano, o segredo para aproveitar ao máximo o investimento está em entender que um aquário é um ecossistema e não apenas um enfeite. “O cliente precisa saber o que quer e como manter. Nós damos toda a orientação para que ele tenha segurança e tranquilidade para cuidar desse ‘mundinho’ em casa ou no trabalho”, afirma.