Jaqueta de grife de Bolsonaro chama atenção; veja quanto custa

Durante o cumprimento de medidas cautelares determinadas pelo Supremo Tribunal Federal (STF), o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) apareceu nesta sexta-feira (18) na sede da Secretaria de Administração Penitenciária do Distrito Federal, em Brasília, usando uma jaqueta de grife avaliada em mais de R$ 2 mil.

A peça, da marca BOSS, pertencente à grife alemã Hugo Boss, está à venda em um site internacional por 289 libras esterlinas — o equivalente a R$ 2.162,41 na cotação atual. O valor chamou atenção nas redes sociais, especialmente por ocorrer em meio a uma nova operação da Polícia Federal que tem Bolsonaro como um dos alvos.

Medidas cautelares e operação da Polícia Federal

As medidas contra o ex-presidente foram autorizadas pelo ministro Alexandre de Moraes, do STF. Entre as determinações estão:

uso de tornozeleira eletrônica;

proibição de uso de redes sociais;

restrição para sair de casa entre 19h e 6h;

restrição de circulação aos fins de semana.

Também foram cumpridos dois mandados de busca e apreensão. A operação faz parte de uma investigação em curso no Supremo Tribunal Federal, cujos detalhes seguem sob sigilo judicial.