Paraenses voltam a viajar para o exterior após queda de restrições

Com as restrições por conta da covid-19 cada vez mais brandas em diversos países, as viagens internacionais voltaram a todo vapor, mas com preços bem maiores que em 2019, antes da pandemia. De lá para cá, os preços das passagens aéreas já saltaram 70%, segundo a Agência Nacional de Aviação Civil. O dólar e o euro também dispararam, com altas de R$1 e R$1,40 respectivamente. Ainda assim, só nos cinco primeiros meses do ano, 26 milhões de brasileiros viajaram de avião.

Um deles, o empresário Marvin Ferreira, afirma que as viagens são um dos poucos investimentos certeiros que alguém pode fazer. "O retorno é sempre garantido, traz aquela paz de espírito. Você relaxa a cabeça. Realmente, os preços estão muito mais altos, então você precisa economizar mais, planejar mais, ver alternativas. Acho que não tem como escapar, pois o mundo todo está em crise por conta dos combustíveis", diz ele, que esteve em Lisboa em março, destino que ele diz adorar por causa da mistura entre o antigo e o novo e por conta dos prédios históricos.

New York, New York

O escritor James Baldwin dizia que as cidades que não são Nova York parecem mais um erro ou, na pior das hipóteses, uma fraude. E o educador físico Haroldo Marques concorda. Ele botou os pés fora do Brasil pela primeira vez em abril de 2022 e o destino escolhido foi a maior cidade dos Estados Unidos. "Nova York é um absurdo. Foi a primeira vez que eu saí do País e foi um choque de realidade tremendo e o saldo foi muito positivo. É uma experiência de vida e queria que todo mundo pudesse ter. Difícil dizer o que mais gostei, me senti como se tudo funcionasse, me senti seguro, vi que muita gente pode ter muita coisa, com um poder de compra que nem se compara com o daqui. Dependendo do horário e do clima e da estação do ano é uma cidade completamente diferente", relata. Ele elegeu as experiências nos museus e nos observatórios como as favoritas e conta que, por conta do dólar alto, é bom se programar com uma margem de erro, pois é uma cidade que convida ao consumo.

Lídia Dantas é consultora de vendas de uma agência de turismo no Ceará e conta que a procura por viagens e pacotes com hospedagem para destinos internacionais ficou praticamente abandonada em 2020 e 2021, mas a demanda, aos poucos, voltou a crescer. Ela conta que os aumentos nos preços se deram em graus diferentes. "Você tem locais que já eram mais caros antes da pandemia, como Paris e Roma, que tiveram altas moderadas. Alguns destinos dispararam, como Portugal e até a Espanha. O que estamos vendo é uma procura maior por destinos de praia, natureza e também por viagens para países vizinhos, como a Argentina para quem gosta de artes e cultura e vida noturna agitada, e a Colômbia, para quem curte praia e sol. O México também tem sido bastante visado por quem gosta de pacotes com tudo incluso", diz. A principal dica de Dantas para quem quer economizar é evitar os meses de julho e janeiro, considerados de alta temporada por conta das férias escolares. "De resto, é importante estar sempre pesquisando e cadastrar o próprio e-mail nos sites de viagens, para receber promoções", recomenda.

Para ajudar o leitor a escolher a próxima viagem, de preferência uma que caiba no bolso, orçamos os preços de passagens e hospedagens de 12 destinos divididos em quatro categorias: religiosos, culturais, estudos e de turismo de aventura. Os valores são referentes aos gastos de uma pessoa para os voos de ida e volta e hospedagens em hotéis localizados em bairros centrais e foram aferidos no dia 15 de junho e considera apenas voos e quartos disponíveis para o ano de 2022, com os preços mais baratos e os mais caros, sempre partindo do aeroporto de Guarulhos, em São Paulo. Confira:

Destinos religiosos

Roma: R$ 4.612 - R$ 7.687 (4 estrelas) - entre 7 a 11 dias

Quioto: R$ 5.592 - R$ 6.196 (3 estrelas) - entre 13 a 16 dias

Jerusalém: R$ 4.950 – R$ 7.380 (3 estrelas) - 7 dias

Destinos culturais

Nova York: R$ 7.785 - R$ 12.228 - (entre 3 e 4 estrelas) - entre 8 e 13 dias

Paris: R$ 5.205 - R$ 12.802 - (entre 3 e 4 estrelas) - entre 8 e 16 dias

Berlim: R$ 10.180 - (3 estrelas) - 7 dias

Destinos de educação:

Los Angeles: R$ 5.142 - R$ 10.267 (4 estrelas) - entre 9 e 14 dias

Coimbra: R$ 4.869 - R$ 7.449 (3 estrelas) - entre 15 e 17 dias

Londres: R$ 6.587 - R$ 9.230 (3 estrelas) - 12 dias

Turismo de aventura

Wellington e Auckland, Nova Zelândia: R$ 21.360 (4 estrelas)

Patagônia, na Argentina: R$ 3.563 - (4 estrelas) - 7 dias

San José, Costa Rica: R$ 4.652 - R$ 6.326 (4 a 5 estrelas) - 8 dias