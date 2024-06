Paraenses saem em busca de roupas juninas e esbarram no preço alto dos materiais

Roupas e adereços de festa junina são a nova demanda entre os paraenses. No comércio local, vendedores se preparam para este período desde janeiro, confeccionando roupas e comprando matéria-prima para os enfeites. Entre vestidos, blusas e chapéus de palha, o preço desses produtos pode variar entre R$ 30 e R$ 90 considerando a diversidade de tamanhos e materiais.

“Eu começo em janeiro e saio bem na frente. Vou a Fortaleza (CE), compro tecido, compro aqui também, aí eu já levo para a costureira e ela já vai confeccionando, porque senão, não dá tempo, é muita coisa”. O relato é da comerciante Telma Albuquerque, que acumula 42 anos de experiência com vendas, se adaptando a todos os períodos festivos.

De acordo com a vendedora, a antecipação também é sua estratégia para escapar dos preços elevados durante as festas de junho, já que agora os materiais podem ser encontrados com preços mais altos. “Cheguei a comprar tecido de R$ 7,50 o metro… Agora, eu já vi de R$ 16,90, R$ 17,90, R$ 15,90, então quer dizer, eu ganhei muito começando saindo na frente”, explica a comerciante.

Telma conta que o produto mais popular entre os consumidores são os vestidos enfeitados, tradicionalmente usados nas apresentações de miss. Para estes, a vendedora calcula os custos das matérias-primas e da mão de obra das costureiras. No seu empreendimento, estes produtos podem ser encontrados entre R$ 30 e R$ 90, variando o tamanho e a quantidade de material utilizado.

Na tradição de junho, às danças comuns ao período aproximam crianças e jovens das festividades, que podem acontecer em diversos ambientes, como ruas e escolas. Para conseguir montar o traje junino do filho, a consumidora Vera Gama, recorreu à busca em diferentes comércios para encontrar os melhores preços. “Estou comprando acessórios para a festa junina da escola do meu filho, que tem 15 anos e só está faltando o chapéu”, explica Gama.