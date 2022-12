Pará terá crescimento de 12% na safra de grãos

A Companhia Nacional de Abastecimento (Conab) divulgou nesta quinta-feira, 8, o terceiro levantamento sobre a safra 2022/2023 indicando que o Pará deve produzir 4,388 milhões de toneladas de grãos, o que indica um crescimento 12,6% no comparativo com a safra 2021/2022, em que foi registrado um volume de 3.897 milhões toneladas de grãos. Em todo o país, a estimativa é de que haja um aumento de 15%, passando de 271,4 para 312,2 milhões de toneladas.

LEIA MAIS:

Entre as culturas agrícolas, destacam-se no Pará a produção de soja e milho, que tiveram crescimento de 11,7% e 19,2%, respectivamente. A pesquisa mostra que a safra de soja aumentou de 2,497 milhões de toneladas no ano passado para 2,790 milhões de toneladas neste ano. Já a colheita de milho subiu de 1,177 para 1,404 milhão de toneladas no comparativo entre os dois anos.

Os dados indicam que também houve um avanço no número de área plantada e na produtividade do estado. O Pará conta atualmente com 1,5 milhão de hectares de plantio, cerca de 10% a mais do que na última safra, quando a área produtiva era de 1,3 milhão de hectares. Nesse cenário, projeta-se que serão colhidos 2.906 quilos de grãos em cada hectare na safra 2022/2023 contra 2.849 obtidos no período anterior, o que significa um incremento de 2% na produtividade.

Por outro lado, os produtores de arroz e o feijão devem ter um desempenho mais fraco. Segundo a Conab, a safra de feijão terá uma leve queda passando de 0,5%, passando de 21,4 para 21,3 mil toneladas. O maior impacto será sentido na rizicultura, que sofreu redução de 21%, saindo de 111 mil toneladas para 87,7 mil toneladas.

Inclusive, o órgão sinaliza que deve haver menor produtividade nacional de arroz e milho, tanto que foi alterada a previsão de safra total no país com relação a novembro, quando se previa que o Brasil alcançasse a marca de R$ 313 milhões de toneladas. A razão para isso seriam as condições climáticas adversas, como déficit hídrico que afetou as plantações no Sul do país, por exemplo.

No caso da soja, a estimativa é que a safra atual seja 4,6% maior que a passada, alcançando o volume recorde de 153,5 milhões de toneladas. Já as produções de arroz e feijão tendem a ser menores nas lavouras. Com a redução de 9,5% na área plantada de arroz, a colheita deve ser de 10,4 milhões de toneladas em todo o país. Da mesma forma, houve redução de 2,3% na área destinada ao feijão, que tem safra estimada de 2,89 milhões de toneladas.