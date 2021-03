Pará tem o maior número de mulheres chefes de domicílio

Levantamento divulgado pelo Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos (Dieese/Pará), nesta quinta-feira, 4, mostra que, no Estado do Pará, houve um crescimento de 6,65% nos lares chefiados por mulheres. De um total de aproximadamente 2,5 milhões de domicílios, cerca de 1,1 milhão (45,30%) tinha mulheres como chefes, muitas delas executando a chamada dupla jornada. O estudo serve para reflexões às vésperas do Dia Internacional da Mulher, no dia 8 de março.

As análises de dados feitas pelo Dieese/PA têm como base a Pnad Continua Anual do IBGE de 2019, a mais recente, e informações do Ministério da Economia. Em toda a região Norte, dos cerca de 5,4 milhões de domicílios, quase três milhões (43,51%) eram chefiados por mulheres.

Em números absolutos, dos sete Estados que compõe a região Norte, o Pará é o que apresenta o maior número de mulheres chefes de domicilio (1.109.203 mulheres). Em distribuição percentual, o Tocantins detém o maior percentual (49,32%).

O estudo mostra que o número de domicílios chefiados por mulheres, tanto na região Norte, como no Pará, apresentou crescimento, na comparação com os dados de 2018.

Em 2018, o total de mulheres que eram chefes de domicílios no Norte era de 2.266.177. Já em 2019, passou a ser de 2.450.640, um crescimento de 8,14%.

No caso do Pará, em 2018, o total de mulheres chefes de domicílios era de 1.040.039. Em 2019, passou para 1.109.203, apresentando crescimento de 6,65%.