Pará tem maior queda percentual no preço do etanol do País, diz ANP

Os preços médios do etanol hidratado tiveram diferentes variações em estados brasileiros durante a semana entre 4 e 10 de junho, de acordo com levantamento da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP), compilado pelo AE-Taxas. Em 10 estados e no Distrito Federal, houve queda nos preços médios do etanol, enquanto em outros 10 estados os preços subiram e em 6 estados os valores permaneceram estáveis. Houve redução média no Pará.

No geral, nos postos pesquisados em todo o país, o preço médio do etanol teve um aumento de 0,80% em relação à semana anterior, passando de R$ 3,77 para R$ 3,80 por litro. Em São Paulo, principal estado produtor e consumidor, com maior número de postos avaliados, a cotação média subiu 0,83%, indo de R$ 3,63 para R$ 3,66 por litro. A maior alta percentual na semana foi registrada no Rio Grande do Norte, onde o preço médio do etanol subiu 2,89%, passando de R$ 4,50 para R$ 4,63 por litro.

Já a maior queda percentual ocorreu no Pará, com uma redução de 3,24%, indo de R$ 4,63 para R$ 4,48 por litro.

Posto cobrou R$ 5,99 por litro de etanol

Os valores mínimos registrados durante a semana para o etanol em um posto foram de R$ 2,99 por litro em São Paulo, enquanto os maiores preços estaduais foram de R$ 5,99 por litro em Alagoas e no Rio Grande do Sul. O estado com o menor preço médio foi Mato Grosso, com R$ 3,50 por litro, enquanto o Amapá registrou o maior preço médio, com R$ 5,26 por litro.

Na comparação mensal, o preço médio do etanol no país teve uma queda de 8,43%, indo de R$ 4,15 para R$ 3,80 por litro. Pernambuco teve a maior alta percentual no período, com um aumento de 4,37%, indo de R$ 4,12 para R$ 4,30 por litro. Já Goiás apresentou a maior queda percentual no mês, com uma redução de 10,64%, indo de R$ 4,23 para R$ 3,78 por litro.