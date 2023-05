ICMS sobre gasolina muda na quinta-feira (1º) e deve elevar preços no Pará; veja quanto

Os Estados brasileiros passarão por mudanças no formato de cobrança do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) sobre a gasolina a partir da próxima quinta-feira (1º). A nova medida pode elevar o preço médio do litro do combustível no país e o custo deverá ficar mais caro na maioria dos pontos.

No Pará, a expectativa de variação do preço médio de revenda de gasolina deve ficar nos 2,6%. O cálculo foi repassado pela Leggio Consultoria, especializada em petróleo, gás e energia renovável. Da lista divulgada, apenas Alagoas, no Amazonas e no Piauí houve uma redução de preço final da gasolina.

A partir de quinta-feira (1º), o tributo estadual passará a ser cobrado com uma alíquota fixa (em reais) de R$ 1,22 por litro. Até esta quarta-feira (31), este imposto era calculado em uma porcentagem do preço, que varia dependendo de cada estado, entre 17% a 23%.

De acordo com o Comitê Nacional de Secretários de Fazenda, Finanças, Receita ou Tributação dos Estados e do Distrito Federal (Comsefaz), que reúne secretários de Finanças dos estados, o novo formato de cobrança "foi definido utilizando o conceito de essencialidade dentro do contexto de uma alíquota única nacional".

Confira a possível variação do preço da gasolina nos outros Estados:

MS 5,8%

RS 5,7%

GO 5,5%

AP 5,6%

MT 5,2%

SC 5,0%

SP 5,0%

PB 5,1%

PE 5,0%

ES 4,8%

MG 4,7%

PR 4,1%

RJ 3,8%

DF 3,7%

RO 3,0%

SE 3,4%

RR 2,8%

PA 2,6%

MA 2,4%

BA 1,4%

CE 1,2%

TO 0,9%

AC 0,6%

RN 0,3%

AL -0,6%

AM -1,7%

PI -2,2%