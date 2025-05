Pará tem a 2ª maior informalidade do país e registra 364 mil pessoas desempregadas

O mercado de trabalho paraense ainda é marcado pela informalidade e pela alta taxa de desocupação. Segundo os dados mais recentes da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua (PNAD Contínua), divulgados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), 57,5% dos trabalhadores do Pará atuam de forma informal, o equivalente a 2,2 milhões de pessoas. A taxa é a segunda maior do país, atrás apenas do Maranhão (58,4%).

A informalidade afeta especialmente trabalhadores domésticos, empregadores e autônomos sem CNPJ, além de trabalhadores familiares auxiliares. O cenário evidencia disparidades regionais: enquanto no Norte e Nordeste a informalidade atinge mais da metade da força de trabalho (52,6% e 51,1%, respectivamente), no Sul o índice é de apenas 29,8%. Santa Catarina tem a menor taxa do Brasil: 25,3%.

Número de desempregados no Pará aumenta

Além da informalidade, o desemprego também cresceu no Pará. De acordo com estudo do Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos (DIEESE/PA), com base nos dados da PNAD Contínua, o estado registrou 364 mil pessoas desocupadas no 1º trimestre de 2025 — um aumento de 18,2% em relação ao último trimestre de 2024, o que representa 56 mil pessoas a mais sem trabalho.

A taxa de desocupação no Pará ficou em 8,7%, acima da média nacional (7,0%) e da região Norte (8,2%). Em Belém, a taxa foi ainda maior: 9,4%.

O total de pessoas ocupadas no estado caiu para 3,831 milhões, uma redução de 4% em comparação com o trimestre anterior, segundo o DIEESE. A maior queda foi entre os trabalhadores familiares auxiliares, com recuo de 9,6%, seguidos por empregados com ou sem carteira (menos 4,7%) e trabalhadores por conta própria (queda de 4%).

Outro indicador preocupante é a taxa de subutilização da força de trabalho, que chegou a 22,6% no Pará. Isso inclui pessoas desempregadas, pessoas que trabalham menos do que gostariam e aquelas que desejam trabalhar, mas não procuraram ou não estavam disponíveis no período da pesquisa.

Rendimento médio e setores que mais empregam

O rendimento médio do trabalhador paraense foi de R$ 2.499 no 1º trimestre, valor praticamente estável em relação aos trimestres anteriores. Na capital, Belém, a média foi de R$ 3.451.

Os três setores que mais empregaram no Pará foram: comércio, reparação de veículos e motocicletas (com 817 mil trabalhadores); administração pública, educação e seguridade social (com 659 mil); e agricultura, pecuária, pesca e aquicultura (com 506 mil trabalhadores).

📊 Mercado de Trabalho no Pará – 1º trimestre de 2025

🔹 Informalidade

57,5% da população ocupada trabalha sem carteira assinada ou CNPJ

Total de 2,2 milhões de pessoas em situação informal

2ª maior taxa do Brasil, atrás apenas do Maranhão (58,4%)

🔹 Desemprego

Taxa de desocupação no Pará: 8,7%

Total de pessoas desempregadas: 364 mil

Alta de 18,2% em relação ao trimestre anterior (mais 56 mil pessoas)

🔹 Subutilização

Taxa de subutilização: 22,6%

Inclui desempregados, subocupados e quem quer trabalhar, mas não procura

🔹 Queda na Ocupação

Total de ocupados: 3,831 milhões

Redução de 4% ante o 4º trimestre de 2024 (menos 158 mil pessoas)

🔹 Rendimento

Rendimento médio no Pará: R\$ 2.499

Em Belém: R\$ 3.451 (estável em relação aos trimestres anteriores)

🔹 Setores que mais empregam

1. Comércio, reparação de veículos e motocicletas – 817 mil

2. Administração pública, educação e seguridade social – 659 mil

3. Agricultura, pecuária, pesca e aquicultura – 506 mil