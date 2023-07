Pará tem 67 municípios com populações quilombolas, mostra IBGE

O Estado do Pará tem a quarta maior população quilombola do país, segundo dados do Censo 2022 divulgados nesta quinta-feira (27) pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). No total, são 135.033 pessoas quilombolas, que vivem em 67 municípios. A maior concentração deles está em Abaetetuba, na região do Baixo Tocantins, onde foram contabilizadas 14.526 pessoas quilombolas.

LEIA MAIS:

Segundo a pesquisa, a presença é maior nas porções mais ao norte do estado e que tiveram processo de ocupação mais antigo, sobretudo nas proximidades de rios, como é o caso da própria cidade de Abaetetuba, além de Baião, Cametá, Óriximiná e Salvaterra.

Juntas, essas cinco cidades que estão no topo do ranking somam 54.379 quilombolas, o que representa 40,27% do total dessa população.

Confira a lista dos dez municípios com maiores quantitativos de quilombolas no Pará:

Abaetetuba - 14.526 Baião - 12.857 Cametá - 10.135 Oriximiná - 9.424 Salvaterra - 7.437 Óbidos - 6.815 Moju - 6.250 Barcarena - 5.438 Mocajuba - 4.936 Santarém - 4.363