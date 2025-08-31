Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
O Liberal chevron right Economia chevron right

Economia

Pará tem 12 processos em fase de pesquisa para minerais de terras raras

Serviço Geológico do Brasil (SGB) prevê avaliação de potencial no sul do estado

Valéria Nascimento
fonte

As terras raras não são uma descoberta recente, e nem são tão raras assim. Elas estão espalhadas no mundo, mas em concentrações pequenas. (Foto: Marcelo Correia / Divulgação / INB)

O Ministério de Minas e Energia destaca que o Serviço Geológico do Brasil (SGB) prevê projetos de avaliação de potencial das chamadas terras raras no sul do Pará; norte do Mato Grosso; no nordeste do Amazonas e no sul de Roraima. 

O estado paraense consta na lista das 12 unidades federativas com potencial para essa ocorrência, que na prática são áreas com 17 minérios de difícil extração, mas considerados estratégicos para os setores de tecnologia e energia.

As terras raras não são uma descoberta recente, e nem são tão raras assim. Elas estão espalhadas no mundo, mas em concentrações pequenas. A boa notícia é que o Brasil tem a segunda maior reserva de terras raras do mundo, segundo o Ministério de Minas e Energia (MME), ficando atrás somente da China.

Pesquisas querem identificar as áreas mais favoráveis no país

"Para aprofundar esse conhecimento, o SGB desenvolve o projeto Avaliação do Potencial de Terras Raras no Brasil, uma das ações do Programa de Aceleração do Crescimento (PAC) para Minerais Estratégicos. No âmbito dessa estratégia, são realizadas pesquisas para identificar áreas com indícios favoráveis em todo o território nacional, incluindo o Pará", informou o MME ao Grupo Liberal, no dia 20 deste mês de agosto.

Essas ações, conforme o Ministério de Minas e Energia, são orientadas pelo Plano Decenal de Levantamento e Recursos Minerais, instrumento público que define as áreas de mapeamento, conforme diretrizes estratégicas, sendo a avaliação do potencial de minerais para transição energética uma delas.

Para a região amazônica, o plano prevê projetos de avaliação de potencial no sul do Pará, norte do Mato Grosso, no nordeste do Amazonas e no sul de Roraima.

SGB recebeu R$ 10,2 milhões para estudos, incluindo na região Norte

O SGB integra o Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia (INCT) – Materiais Avançados à Base de Terras Raras, e, conforme o ministério, recebeu R$ 10,2 milhões ao longo de cinco anos para fortalecer pesquisas e capacitação técnica, inclusive na região Norte.

Conforme a Agência Nacional de Mineração (ANM), atualmente, o Pará tem 12 processos na fase de pesquisa e 3 na fase de requerimento de pesquisa para minerais de terras raras.

Segundo o Ministério de Minas e Energia, o órgão em parceria com suas entidades vinculadas quer “construir o conhecimento geocientífico necessário para subsidiar políticas públicas e atrair investimentos, preparando o país para o desenvolvimento sustentável e competitivo da cadeia produtiva das terras raras”.

Criação de Conselho para discutir a exploração dos minerais

No dia 5 deste mês, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) afirmou em Brasília (DF), que vai criar um conselho para discutir a exploração dos minerais no Brasil, o órgão ficaria vinculado à Presidência da República.

Em entrevista à Rádio BandNews FM, em 11 deste mês, Lula anunciou que solicitou ao seu governo um levantamento atualizado de todas as riquezas do solo e do subsolo brasileiros. Segundo o presidente, apenas 30% do potencial mineral do Brasil já foi monitorado.

“E, se o Brasil tivesse que fazer acordo com algum país para explorar o minério que nós temos aqui, isso será produzido no Brasil. Nós não vamos mais fazer o que estamos fazendo com o minério de ferro, mandar para fora e comprar o material industrializado”, disse Lula na entrevista à emissora.

EUA interessado nas terras raras do Brasil

A fala de Lula é um contraponto no contexto do interesse dos Estados Unidos pelas terras raras do Brasil. Em julho deste ano, o encarregado de negócios da embaixada dos EUA no Brasil, Gabriel Escobar, durante encontro com representantes do Instituto Brasileiro de Mineração (Ibram), manifestou o citado interesse.

Gabriel Escobar é tido como o número dois da embaixada norte-americana no Brasil, e quem comanda a missão diplomática porque o presidente Donald Trump ainda não nomeou um novo embaixador.

Ainda que o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, veja, conforme já afirmou, a possibilidade de acordos de cooperação com os Estados Unidos envolvendo terras raras e minerais críticos, diplomatas brasileiros avaliam que o recente interesse dos EUA, é, neste momento, um “balão de ensaio”, ou seja, não é uma proposta concreta de negociação.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

panorama

economia

Economia
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM ECONOMIA

Economia

Pará tem 12 processos em fase de pesquisa para minerais de terras raras

Serviço Geológico do Brasil (SGB) prevê avaliação de potencial no sul do estado

31.08.25 8h30

economia

Lojas de preço único se destacam no comércio de Belém, com valores entre R$ 6 e R$ 20

Variedade de produtos a valores acessíveis impulsionam o setor, que espera, com grandes expectativas, a chegada do Dia das Crianças, Círio e COP 30

31.08.25 7h45

CUSTO

Conta de energia no Pará: Aneel anuncia bandeira vermelha pelo quarto mês consecutivo

Pelo segundo mês seguido no patamar 2, o custo da energia aperta orçamento de famílias e compromete negócios no Pará

31.08.25 6h15

CHOCOLATE

Alta do cacau pressiona preços e desafia docerias no Pará, maior produtor do país

Inflação do chocolate no último ano superou 10%, acima da média geral, alerta o Dieese Pará

30.08.25 7h00

MAIS LIDAS EM ECONOMIA

Economia

China compra mina no Pará e controla cerca de 60% da produção de níquel no Brasil

Compra é questionada pelo grupo turco Yıldırım Group

26.08.25 7h30

CONCURSOS ADMINISTRATIVOS

Concursos administrativos com banca definida no Brasil têm salários de até R$ 12 mil; veja lista

Seleções contemplam todos os níveis de escolaridade, com destaque para oportunidades no Pará; alguns certames oferecem mais de 9 mil vagas e salários acima dos R$ 11 mil.

25.08.25 7h15

LEILÃO

Leilão da Caixa tem imóveis em oferta no Pará e terrenos a partir de R$ 64 mil

A venda pública ocorre em 1º de setembro, exclusivamente online; confira as oportunidades

27.08.25 8h53

oportunidade de emprego

OEI abre três seleções para trabalho relacionado a COP 30 com atuação em Belém

As vagas são oportunidades de emprego voltadas ao plano de sustentabilidade da conferência; confira os editais

28.08.25 16h50

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda