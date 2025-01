Pará registra crescimento de 47,4% na chegada de turistas internacionais em 2024

Em 2024, o estado do Pará registrou um expressivo aumento de 47,4% no número de turistas internacionais, com mais de 32 mil visitantes estrangeiros, em comparação com os 21.724 registrados em 2023. Os dados consolidados foram divulgados na terça-feira (07/01) pelo Ministério do Turismo, pela Embratur e pela Polícia Federal (PF). Somente em dezembro, 2.350 estrangeiros visitaram o estado.

Esse crescimento significativo é um reflexo do esforço conjunto entre o Ministério do Turismo e a Embratur para promover os destinos paraenses no mercado internacional. Segundo o ministro do Turismo, Celso Sabino, "O estado tem se consolidado como um destino de experiências, onde a diversidade cultural, a gastronomia e a natureza se destacam. Nossa meta é continuar atraentes, para que mais turistas de todo o mundo venham conhecer as belezas desse estado."

O aumento no número de turistas internacionais no Pará também se insere no contexto do crescimento do turismo no Brasil como um todo. O país registrou a entrada de mais de 6,657 milhões de turistas internacionais em 2024. Os estados de São Paulo, Rio de Janeiro, Paraná e Rio Grande do Sul se destacaram como as principais portas de entrada, mas o Pará teve uma das maiores altas, com um crescimento de 47,4%, superando destinos tradicionais.

Em termos de nacionalidades, os argentinos continuam a liderar o fluxo de turistas que chegam ao Brasil, com 1.953.548 visitantes. Os Estados Unidos ficaram em segundo lugar, com 696.512 turistas, seguidos pelo Chile, com 651.776 visitantes. Os vizinhos Paraguai e Uruguai também marcaram presença significativa, com um total de mais de 833.000 turistas.