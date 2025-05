Pará receberá 100 novas moradias rurais do programa Minha Casa, Minha Vida

O estado do Pará foi contemplado com a contratação de 100 novas unidades habitacionais do programa Minha Casa, Minha Vida Rural. A medida, anunciada pelo ministro das Cidades, Jader Filho, foi publicada no Diário Oficial da União da última quinta-feira (15).

As novas moradias serão construídas em áreas rurais dos municípios de Santa Luzia do Pará, na região nordeste do estado, e São Sebastião da Boa Vista, no Arquipélago do Marajó. Cada município será beneficiado com 50 unidades.

Em Santa Luzia do Pará, as casas atenderão moradores do Assentamento Cristal, por meio da Associação dos Pequenos Agricultores do Assentamento Cristal (APAAC). Já em São Sebastião da Boa Vista, os beneficiados serão trabalhadores agroextrativistas organizados pela Associação das Trabalhadoras Agroextrativistas de São Sebastião da Boa Vista (ASTRAB).

VEJA MAIS

A expectativa é que mais de 400 pessoas sejam beneficiadas diretamente, com acesso a moradias dignas e estruturadas. “Estamos com uma grande frente de trabalho dentro do Minha Casa, Minha Vida em todo o país, com atenção especial ao Pará. Essas unidades rurais têm um impacto ainda maior, pois muitas dessas famílias vivem em casas precárias, de madeira ou barro. Queremos transformar essa realidade e levar dignidade a essas pessoas”, afirmou o ministro Jader Filho.

Voltado para agricultores familiares, trabalhadores do campo e comunidades tradicionais, o Minha Casa, Minha Vida Rural também permite que o projeto arquitetônico seja adaptado às necessidades específicas dos beneficiários.

No total, as portarias do Ministério das Cidades publicadas na mesma data autorizam a contratação de 2.713 novas moradias em 16 estados, distribuídas nas modalidades Rural, Entidades e Urbano – esta última com recursos do Fundo de Arrendamento Residencial (FAR). A estimativa é de que mais de 10 mil brasileiros realizem o sonho da casa própria.