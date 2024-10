Pará precisa de 286 mil profissionais qualificados até 2027, aponta Senai

Para atender as demandas da indústria no Pará, o estado precisará qualificar 286 mil profissionais entre 2025 e 2027, conforme divulgado pelo Mapa do Trabalho Industrial, um estudo do Observatório Nacional da Indústria (ONI) da Confederação Nacional da Indústria (CNI).

A projeção considera o crescimento econômico e as oportunidades no mercado de trabalho.

O levantamento destaca a necessidade tanto de formação de novos profissionais quanto da requalificação daqueles que já atuam no mercado. Além disso, o estudo identificou as áreas com maior demanda por novas contratações, oferecendo uma visão estratégica sobre o futuro do emprego no Estado.

Os dados detalhados sobre as necessidades de qualificação serão apresentados nesta sexta-feira (18/10), em um evento realizado na Senai Getúlio Vargas, bairro do Marco, em Belém.

Mapa do trabalho industrial

O Mapa do Trabalho Industrial é um estudo prospectivo criado pelo Observatório Nacional da Indústria, que visa identificar a demanda futura por profissionais no setor industrial.

Esse estudo utiliza modelagens econométricas que consideram o crescimento esperado da economia e do mercado de trabalho, a adoção de novas tecnologias e as mudanças organizacionais nas cadeias produtivas, além da trajetória de carreira dos trabalhadores.

*(Iury Costa, estagiário de jornalismo sob supervisão de Hamilton Braga, coordenador do Núcleo de Política e Economia)