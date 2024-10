Pará Negócios Experience: ACP promove prévia da feira nesta quinta-feira (24)

No Salão Nobre da Associação Comercial do Pará (ACP), a "Pará Negócios Experience" deu uma prévia, na noite desta quinta-feira (24/10), do que o público pode aguardar da edição da tradicional feira Pará Negócios em 2024. O evento atraiu cerca de 500 visitantes, com 20 expositores que promoveram seus produtos e serviços, além de criar networking na oportunidade.

Com o tema “Bioeconomia e Desenvolvimento Sustentável”, alinhado às discussões da COP 30, o Pará Negócios 2024 terá sua edição principal de 29 de novembro a 1° de dezembro, no Hangar – Centro de Convenções e Feiras da Amazônia. A presidente da Associação Comercial do Pará, Elizabete Grunvald, revela que o evento desta quinta-feira, é mostrar ao público o que estamos preparando: “Esse é o nosso maior objetivo: mostrar que vai acontecer algo incrível e garantir a presença desse público".

Este ano, a feira recebe 250 expositores e, ainda segundo a presidente, o público esperado é de mais de 30 mil pessoas nos três dias de evento. Além do espaço para exposição e networking, a presidente revela que a feira é o “arcabouço da missão da instituição”. “Entendemos que a feira é uma grande oportunidade que é ampliar e melhorar o ambiente de negócios, e essa é a missão da Associação Comercial", declarou.

Capacitação

A programação técnica, que já é tradicional na feira, foi destaque durante o evento. Segundo Alberto Villar, presidente da Universidade Corporativa, a capacitação oferecida é um dos grandes diferenciais da feira este ano. “A nossa trilha do conhecimento envolve gestão, meio ambiente, negócios e uma série de itens. Vamos capacitar 10 mil pessoas, oferecendo mais de cem palestras com especialistas de peso. Estamos muito felizes em contribuir para o desenvolvimento sustentável e empresarial da região”, destacou.

A programação do Experience trouxe um ambiente cultural diversificado, com shows do Clube da Guitarrada, apresentações de carimbó e desfiles de moda regional. Além disso, os expositores participaram de um pitch de negócios, o que proporcionou novas oportunidades de parcerias comerciais.

Oportunidades

A empresária Danielle Leite, criadora de uma empresa de cosméticos naturais, relatou o impacto positivo da feira no crescimento de sua empresa: “Nosso primeiro ano de feira ganhamos muita visibilidade. Hoje, já somos uma fábrica, e a expectativa é alcançar ainda mais clientes e fechar novas parcerias de longo prazo.”

Juliana Santiago, outra expositora, também viu no evento uma grande oportunidade para consolidar sua marca no mercado. “Como jovens empreendedores, participar da Pará Negócios é um grande passo. Estamos ansiosos para ver como o público vai reagir à nossa cachaça e conquistar novos mercados”, afirmou, destacando a importância de renovar o perfil dos visitantes da feira

A Pará Negócios Experience será realizada de 29 de novembro a 1° de dezembro, com mais de 250 expositores no Hangar Centro de Convenções da Amazônia. As incrições para participar do evento e a programação completa podem ser acessadas clicando no aqui.