Pará lidera operações de microcrédito rural na Região Norte e discute estratégias de ampliação

O Pará ocupa atualmente a liderança nas operações de microcrédito rural da Região Norte, concentrando 47% dos contratos firmados desde o início do projeto-piloto do Programa de Microcrédito Produtivo Orientado (Pronaf B), lançado em dezembro de 2024. Para celebrar esse avanço e debater os próximos passos na ampliação do crédito no campo, a Caixa Econômica Federal realiza, na próxima segunda-feira (19), um encontro em sua Superintendência Regional, em Belém. Os resultados do Pará como microcrédito serão apresentados no encontro, assim coimo as condições de acesso ao recurso.

Um dos responsáveis por apresentar as informações no evento será o palestrante José Roberto, diretor de Micro finanças da Cactvs, instituição especializada em microcrédito. Ele fica responsável por detalhar o impacto positivo da medida e explicar como funciona o acesso ao Pronaf B para agricultores familiares, quilombolas, ribeirinhos, pescadores e comunidades tradicionais.

“O protagonismo do Pará nos resultados do Pronaf B é reflexo da força da agricultura familiar, no Estado, principalmente os pescadores artesanais. Agora, nosso desafio é ampliar ainda mais esse alcance com apoio técnico, crédito acessível e estratégia territorial”, afirma José Roberto.

O evento também conta a presença de aproximadamente 70 dirigentes de associações de pescadores e aquicultores, representantes da EMATER, lideranças de sindicatos rurais e autoridades locais.

Dados positivos

O programa totaliza cerca de 4.075 operações contratadas desde o lançamento do programa na região norte, o equivalente a R$ 50 milhões em recursos do Fundo Constitucional de Financiamento do Norte (FNO). Desse total, mulheres já representam 42% dos contratos. O Pará é líder nesse cenário, seguido por Amazonas (23%), Acre (18%), Amapá (8%), Roraima (2,4%) e Tocantins (2%).