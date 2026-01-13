Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
O Liberal chevron right Economia chevron right

Economia

Para IBGE, crescimento continuado nos serviços é puxado por dois setores: TI e transportes

Setor de serviços foi renovado a patamares recordes mês a mês até outubro

Estadão Conteúdo
fonte

O setor de serviços de tecnologia da informação "segue muito dinâmico", beneficiado por uma mudança estrutural em curso (Freepik)

Os avanços sucessivos no volume de serviços prestados no País, que levaram o setor a renovar patamares recordes mês a mês até outubro, permanecem calcados em apenas dois segmentos: transportes e serviços de informação e comunicação. A avaliação é de Rodrigo Logo, gerente da Pesquisa Mensal de Serviços do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

"O cenário é de crescimento continuado no setor de serviços, puxado por dois setores", reforçou Lobo.

O setor de serviços de tecnologia da informação "segue muito dinâmico", beneficiado por uma mudança estrutural em curso, sobretudo, desde a pandemia de covid-19.

Segundo ele, variáveis conjunturais, como juro alto e inflação, não têm tanta relevância para a demanda do segmento.

Quanto aos transportes, o desempenho foi impulsionado ao longo do ano pela safra recorde, tanto para escoamento de insumos quanto de produção.

"O setor de serviços se descola de alguma forma das variáveis macroeconômicas", disse Lobo.

O volume de serviços prestados no País recuou 0,1% em novembro ante outubro.

"A gente não poderia cravar que esse -0,1% na margem seria início de uma trajetória declinante, deixando para trás os melhores momentos do setor de serviços, em que renovava mês a mês pico da série", avaliou Lobo, lembrando que é mais comum que haja uma troca de taxas, uma oscilação nos resultados.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

IBGE

SERVIÇOS

NOVEMBRO
Economia
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM ECONOMIA

prestação de serviços

Para IBGE, crescimento continuado nos serviços é puxado por dois setores: TI e transportes

Setor de serviços foi renovado a patamares recordes mês a mês até outubro

13.01.26 15h29

notícias falsas

Haddad: oposição está contratando influenciadores com dinheiro sujo para divulgar desinformação

O ministro também elogiou a atuação do Congresso Nacional até aqui, dizendo que este não votou sempre como o governo gostaria, mas que não deixou de decidir sobre os temas importantes do País

13.01.26 14h06

Planejamento

Volta às aulas: veja as dicas para o uso estratégico do cartão de crédito nas compras

Modalidade de compra requer atenção redobrada para evitar o crédito rotativo

13.01.26 13h36

VIDA FIT

Academias de Belém registram aumento de até 40% na demanda no início de ano

Primeiros dias de 2026 aumentam faturamento com mais matrículas

13.01.26 7h00

MAIS LIDAS EM ECONOMIA

Oportunidades de emprego

Em Belém, Centro Integrado de Inclusão e Reabilitação abre seleção para área administrativa

Inscrições online podem ser feitas até sexta-feira (9)

06.01.26 20h44

Cobrança

IPTU 2026 em Belém: veja as regras, prazos e formas de pagamento

Mudanças já estão em vigor em todo o município, conforme divulgado no Diário Oficial

06.01.26 16h43

ATENÇÃO, MOTORISTAS

Pagamento antecipado do IPVA 2026 no Pará começa nesta terça-feira (6)

Prazo para quitar o imposto com desconto varia conforme o final da placa; pagamento pode ser à vista ou parcelado

05.01.26 13h13

ECONOMIA

Mudança no MEI: Receita Federal anuncia novo valor para 2026; confira as alterações

O pagamento deve ser efetuado até o dia 20 de cada mês, independentemente de o MEI ter realizado atividades durante o período

06.01.26 11h10

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda