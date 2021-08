Pará gerou mais de 9 mil empregos em julho

O Pará gerou 9.222 novos empregos em julho de 2021 e foi o estado que mais criou empregos na região Norte neste mês.

Os dados do Novo Cadastro Geral de Empregos e Desempregos mostram que o estado, portanto, teve 33.451 admissões ao longo do sétimo mês do ano, frente a 24.227 demissões.

No acumulado do ano, o saldo positivo é de 45.431 empregos gerados no território paraense.

O setor da economia paraense com o maior saldo positivo foi o de serviços, com 3.911 trabalhadores empregados.

Os outros setores que se destacaram na geração de empregos foram o da construção (2.206), comércio (1.480) e indústria (1.206), com mais de mil vagas preenchidas cada.

O setor da agropecuária gerou 421 empregos no estado do Pará. Dentre os subitens de cada categoria, o destaque foram as funções ligadas a indústria extrativista e de produção de bens foram responsáveis por 1.691 vagas criadas.

A maioria dos paraenses que conseguiram um emprego de carteira assinada em julho se identificam como homens: 7.032. Quanto ao grau de formação, a maioria, 6.496, possui o ensino médio completo. A principal faixa de idade contratada foi a entre 18 e 24, com 3.677 novos empregados.