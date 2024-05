Pará ganha Observatório da Indústria para auxiliar o setor

A iniciativa inaugurada pela Federação das Indústrias do Estado do Pará (Fiepa), é um um centro de inteligência dedicado à análise, monitoramento, pesquisa e informações relevantes e atualizadas sobre tendências, desafios e oportunidades do setor industrial do Pará. De acordo com o presidente da instituição, Alex Carvalho, com o observatório, “vamos conseguir coletar… dados confiáveis e relevantes para fornecer uma visão abrangente da atividade industrial e seus impactos na economia do nosso estado, antecipando cenários e formulando projeções futuras”. O novo espaço fica na sede da Fiepa, em Belém e possui uma equipe própria.

O representante da federação acredita que a formulação desses dados, deve contribuir com diferentes entidades, além de estabelecer um perfil do potencial econômico no setor produtivo do estado. Além da Fiepa, o centro conta com a participação de outras entidades ligadas ao segmento. Entre elas, o Serviço Social da Indústria (SESI), Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (SENAI) e Instituto Euvaldo Lodi (IEL).

VEJA MAIS

“Esse centro de inteligência é um marco para a indústria do nosso Estado, além de extremamente importante não apenas para nós do setor industrial, mas para qualquer um que tenha interesse em conhecer as potencialidades econômicas e de negócios do Pará, seja para tomar decisões de negócios, seja para o propósito social de contribuir para a formulação de políticas públicas, identificar oportunidades”, explica Carvalho.

Focado em empresários locais, nacionais e potenciais investidores internacionais, o novo observatório deve atrair olhares para a crescente economia do estado. Os dados levantados pelo novo ambiente serão frutos de estudos técnicos em áreas específicas da indústria; análise setorial com a identificação dos desafios, tendências e oportunidades nos diferentes segmentos do mercado industrial; e soluções cognitivas a partir de algoritmos, Inteligência Artificial e Big Data para análises mais rápidas do contexto econômico.

Segundo Dário Lemos, diretor do SENAI/PA e superintendente do SESI/PA, uma das entidades envolvidas na iniciativa, o espaço abraça uma nova possibilidade para o setor industrial. “O Observatório também se reverte em uma potente ferramenta de inteligência para a nossa instituição, porque a partir dela vamos conseguir enxergar de forma mais sistêmica as necessidades das indústrias”, afirma.

O representante do setor ainda projeta a possibilidade de ampliar o alcance de ações no estado, atingindo setores de fora do segmento como “educação básica, qualificação de mão de obra, consultorias em gestão empresarial, suporte para exportações e fortalecimento dos fornecedores locais, entre tantas outras ações”.