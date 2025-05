Pará exporta US$ 110 milhões em soja no primeiro trimestre deste ano

Nos primeiros três meses de 2025, a produção de soja do Pará alcançou US$ 110 milhões em exportações. Apesar do bom desempenho, o valor representa uma queda de cerca de 32% em relação ao mesmo período de 2024, quando as exportações somaram US$ 162 milhões. Os dados são da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Agropecuário e da Pesca (Sedap), com base em levantamentos do IBGE. O produtor rural Vanderlei Ataíde, presidente da Associação dos Produtores de Soja do Pará (Aprosoja-PA), avalia que ainda é cedo para definir o desempenho da safra, mas mantém uma expectativa positiva devido à estabilidade da cultura.

“A produção de soja do estado está em plena colheita, por isso não tem como te dar um parecer ainda, já que ela ainda não terminou. Eu mesmo acabei a minha hoje, mas eu terminei bem cedo, então serve de média, mas nós temos uma tendência sempre de crescimento da soja. Mesmo em uma área de fronteira, essas áreas vão tendo um aumento todo ano, de 7% a 8% da produção”, explica o produtor.

Até março, foram embarcadas aproximadamente 279 mil toneladas do complexo de soja, sendo a maioria composta por grãos (278,86 mil toneladas). Segundo a Sedap, “o restante foi composto por óleo refinado de soja e farelo de soja, produtos com menor participação, mas de maior valor agregado”.

Ataíde acredita que os números do trimestre ainda devem sofrer alterações. O atraso no início das chuvas afetou o calendário do plantio, o que também atrasou parte da produção, mas sem prejuízo à colheita ou à produtividade.

“Esperei 20 dias para começar a plantar porque não chovia. O que nós íamos começar a plantar aqui dia 5 de dezembro, nós começamos a plantar só no dia 30 de dezembro, então consequentemente esse número deve ter alteração para frente porque houve um atraso plantio”, explica Ataíde.

Destino

A China foi o principal destino da soja paraense no primeiro trimestre, com importações de US$ 70,97 milhões, o equivalente a 64,52% do total exportado. Em seguida aparecem Espanha (9,66%), Paquistão (8,01%) e Tailândia (4,73%). O país asiático também lidera as importações do agronegócio paraense em geral, respondendo por 33,84% do total exportado pelo setor.

Valor Bruto

A soja também se destacou no Valor Bruto da Produção (VBP), que não considera despesas como insumos, transporte e mão de obra. No comparativo entre 2023 e 2024, a cultura lidera entre as lavouras, com R$ 7,73 bilhões, o que corresponde a 32,85% do VBP agrícola e a 19,93% do VBP total do estado.