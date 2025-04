CDP movimenta mais de 8,3 milhões de toneladas de mercadorias no primeiro trimestre de 2025

A Companhia Docas do Pará (CDP) registrou a movimentação de 8.393.308 toneladas de mercadorias nos portos e terminais públicos sob sua gestão no estado, entre janeiro e março de 2025. Os dados, divulgados pela Gerência de Planejamento da empresa, incluem os portos de Belém, Outeiro, Vila do Conde, Santarém e Miramar.

O Porto de Vila do Conde, em Barcarena, foi o principal destaque, com 4.096.282 toneladas movimentadas, o equivalente a 48% do total. Em segundo lugar, aparece o Porto de Santarém, com 3.358.871 toneladas.

Do total movimentado no trimestre, 3.087.072 toneladas foram destinadas à exportação. Já as importações somaram 1.513.538 toneladas.

Entre os principais produtos estão: soja (2.526.695 t), fertilizantes e adubos (1.119.434 t) e alumina (1.032.734 t), que juntos representam 55% da carga movimentada.

Segundo Alberto Ramos, gerente de Planejamento da CDP, a empresa está focada em modernizar a infraestrutura para acompanhar o ritmo da demanda e contribuir com o crescimento da economia local.

“A Companhia fará em 2025 diversas intervenções nos portos e terminais de todo o estado, com o objetivo claro de melhorar ainda mais esse serviço, que é tão importante para a economia do nosso estado”, afirmou.

O gerente destaca que o Porto de Outeiro deve passar por uma reformulação completa para ampliar a capacidade de operação. “Estamos buscando soluções em espelho d’água que possibilitem o aumento do número de navios atracados. Hoje operamos com dois navios, mas o planejamento é que possamos chegar a até cinco simultaneamente. Isso transformaria Outeiro em uma excelente alternativa para cargas não consolidadas em Vila do Conde”, completou.

Ramos também adiantou que estão sendo estruturadas melhorias para o Porto de Santarém. “Estamos buscando investimentos com novos arrendamentos que vão agregar ao atendimento da safra nacional, especialmente pelo Arco Norte. Todo esse trabalho visa à melhoria futura de todos os nossos portos no estado”, ressaltou.

A CDP projeta que, com os investimentos planejados, a movimentação de cargas continue em alta nos próximos trimestres, fortalecendo o papel estratégico do Pará na cadeia logística nacional.

*(Iury Costa, estagiário de jornalismo sob supervisão de Hamilton Braga, coordenador do Núcleo de Política e Economia)