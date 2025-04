Exportações do agronegócio no Pará crescem 13,6% no primeiro trimestre de 2025

O Pará registrou um crescimento de 13,66% nas exportações de produtos do agronegócio no primeiro trimestre de 2025, totalizando US$ 650,01 milhões, segundo dados sistematizados pelo Núcleo de Planejamento e Estatísticas (Nuplan) da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuário e da Pesca (Sedap).

O estado foi responsável por 1,72% das exportações do agronegócio brasileiro, 32,34% da região Norte e 12,83% do total exportado pelo Pará no período.

O crescimento foi impulsionado principalmente pelos segmentos de carnes, animais vivos e do complexo da soja. Em janeiro, o valor exportado foi de US$ 179,41 milhões, passando para US$ 187,44 milhões em fevereiro e alcançando US$ 283,16 milhões em março — uma alta acumulada de 57,8%.

“Em nível de Estado esses dados que são de suma importância para as autoridades locais do setor do agronegócio ou para qualquer pessoa que queira acessar os dados ter conhecimento do desempenho da exportação do agronegócio paraense. Esse levantamento está disponível na página virtual da Sedap”, afirma o responsável pelo levantamento.

A China foi o principal destino das exportações paraenses, com US$ 219,78 milhões (33,84% do total). Os Estados Unidos aparecem em segundo lugar com US$ 52,46 milhões (8,07%), seguidos por Egito (US$ 47,29 milhões), Marrocos (US$ 32,60 milhões), Israel (US$ 30,25 milhões), Líbano (US$ 26,83 milhões) e Hong Kong (US$ 23,55 milhões). Juntos, esses países representaram cerca de 67% das exportações do setor.

Ao todo, os produtos do agronegócio do Pará foram enviados a 109 países nos três primeiros meses de 2025.

*(Iury Costa, estagiário sob supervisão de Emilly Melo, repórter do Núcleo de Política e Economia)