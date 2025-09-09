Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
O Liberal chevron right Economia chevron right

Economia

Pará divulga índices do ICMS para 2026; 123 municípios ampliam Valor Adicionado

Repasse de ICMS aos municípios superou R$ 6 bilhões em 2024, alta de 17,3% em relação a 2023

O Liberal
fonte

Estado publicou o decreto que define o Índice de Participação dos Municípios (IPM) na cota-parte do ICMS para o exercício de 2026 no Pará (Foto: Pedro Guerreiro / Agência Pará)

O Governo do Estado do Pará publicou no Diário Oficial desta terça-feira (9) o decreto nº 4.896/25, que define o Índice de Participação dos Municípios (IPM) na cota-parte do ICMS para o exercício de 2026. O cálculo segue o que determina a Lei nº 5.645/91, que estabelece os critérios de repartição: 65% correspondem ao Valor Adicionado (VA), 10% ao fator educacional, 10% ao populacional, 8% ao índice ecológico, 4% ao igualitário e 3% ao territorial.

Esses dados são atualizados anualmente a partir de diferentes fontes: os indicadores de educação foram divulgados pela Secretaria de Estado de Educação (Seduc) na Portaria nº 163/2025, publicada em 19 de agosto; o ICMS Verde foi oficializado pela Secretaria de Meio Ambiente e Sustentabilidade (Semas), via Portaria nº 3.163, de 31 de julho; enquanto população e área territorial têm como base o IBGE.

O levantamento mais recente aponta que 123 dos 144 municípios paraenses registraram crescimento no Valor Adicionado em 2024. Entre os 21 que apresentaram queda, apenas dez tiveram redução superior a 10%. O VA é considerado o principal critério de distribuição do ICMS e, no último ano, somou R$ 221,8 bilhões, crescimento de 15,3% em relação a 2023, quando chegou a R$ 192,4 bilhões.

A atividade mineradora, em especial a extração de minério de ferro, foi determinante para esse resultado, alcançando R$ 47,9 bilhões em 2023. Também se destacaram o cultivo e a industrialização de cacau, além do comércio atacadista do produto. Já o setor de geração de energia elétrica vem apresentando retração nos últimos anos.

Em valores, a arrecadação de ICMS repassada pelo Estado aos municípios paraenses alcançou R$ 6,098 bilhões em 2024, alta de 17,3% frente aos R$ 5,198 bilhões de 2023. O montante equivale a 25% de toda a arrecadação estadual do imposto e, na comparação com 2018, representa crescimento acumulado de 122% em seis anos, quando os repasses eram de R$ 2,746 bilhões. Segundo a Secretaria da Fazenda (Sefa), esse resultado decorre do fortalecimento das ações de monitoramento, autorregularização e fiscalização, somadas a investimentos em tecnologia, capacitação de pessoal e simplificação de procedimentos tributários.

Para processar o Valor Adicionado de 2024, a Sefa analisou mais de 775 milhões de documentos fiscais eletrônicos, utilizando a tecnologia Big Data Analytics, que permite cruzar e processar informações em larga escala, com alto desempenho e precisão.

Os dados utilizados nos cálculos ficam disponíveis para consulta pública no Portal de Serviços da Fazenda, tanto para prefeituras quanto para associações de municípios. Em 3 de setembro, os índices de participação foram apresentados pelo secretário da Fazenda, René Sousa Júnior, e por técnicos da Diretoria de Arrecadação e Informações Fazendárias (Daif), em reunião híbrida com representantes municipais, ampliando a participação de gestores que não puderam se deslocar até Belém.

Na ocasião, o titular da Sefa ressaltou a importância da cooperação entre o Fisco estadual e os municípios, especialmente no esforço de ampliar a arrecadação. Ele também destacou que, a partir de 2029, terá início o período de transição para o Imposto sobre Bens e Serviços (IBS), que será administrado conjuntamente por Estados e municípios, exigindo novas adaptações e mudanças na gestão tributária.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

panorama

economia

Economia
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM ECONOMIA

Economia

Semas inscreve para Processo Seletivo Simplificado (PSS) com 31 vagas

Inscrições são online e gratuitas até o dia 11 de setembro

09.09.25 19h14

Economia

Pará divulga índices do ICMS para 2026; 123 municípios ampliam Valor Adicionado

Repasse de ICMS aos municípios superou R$ 6 bilhões em 2024, alta de 17,3% em relação a 2023

09.09.25 18h58

ECONOMIA

Mais de 6,5 milhões de famílias saíram da linha da pobreza em 2 anos, aponta CadÚnico

Em números individuais, essas famílias representam 14,17 milhões de pessoas

09.09.25 15h35

EXPORTAÇÃO

Exportações de veículos brasileiros crescem quase 20% em agosto

Volume exportado soma 57,1 mil unidades; produção cresce no acumulado do ano

09.09.25 15h11

MAIS LIDAS EM ECONOMIA

Assistência social

Pará terá mais de 1,1 milhão de famílias com gás gratuito

Programa Gás do Povo, lançado por Lula, atenderá 15,5 milhões de lares no país e substituirá o Auxílio Gás em 2025

04.09.25 17h30

ALIMENTO

Lula estuda mudanças nas regras de uso do vale-refeição e alimentação

Proposta inclui teto para taxas, pagamento mais rápido a lojistas e portabilidade de cartão

02.09.25 14h58

DIA NACIONAL DO AÇAÍ

Refeições com açaí movimentam até R$ 12 mil por dia em bancas do Ver-o-Peso

O prato mais tradicional do mercado atrai turistas, gera empregos e reforça a economia local

05.09.25 6h15

EVENTO EMPRESARIAL

Belém sedia Empreende Brazil Amazônia, maior evento empresarial da América Latina

Encontro será realizado pela primeira vez no Norte do Brasil e faz parte da agenda pré-COP 30

04.09.25 8h00

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda