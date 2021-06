Pará deve produzir 4 milhões de toneladas de mandioca

A expectativa de produção agrícola dos últimos meses sobre o Pará se manteve: 3,3 milhões de toneladas em cereais, leguminosas e oleaginosas e o destaque para a produção de mandioca, com quase 4 milhões de toneladas previstos para 2021, o que coloca o Estado como o primeiro do Brasil nessa cultura. Os dados fazem parte do Levantamento Sistemático da Produção Agrícola (LSPA), divulgado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

De acordo com o levantamento, maio indica que a produção de mandioca deve ser de 3.939.839 toneladas. Apesar de ser o estado que mais produz mandioca do Brasil, o rendimento médio (quantidade produzida por cada hectare) ainda é baixo: pouco mais de 14 toneladas por hectare, ficando, nesse aspecto, em 16º lugar no ranking das 27 unidades da federação, ainda conforme a análise do IBGE.

O LSPA fornece estimativas sobre produtos selecionados com base em critérios de importância econômica e social para o país. Cada cultura é acompanhada desde a intenção de plantio até a colheita, fazendo prognóstico da safra.

Pela análise, o grupo dos “Cereais, leguminosas e oleaginosas” (no Pará, inclui soja, milho, arroz, sorgo, feijão e amendoim) tem previsão de 3.330.507 t (toneladas) produzidas em 2021. Só de soja devem ser produzidas 2.188.950 t (toneladas) em solo paraense. O milho deve ter 510.606 t na primeira safra e 463.450 t na segunda safra. De arroz, estão previstas 108.422 t. De sorgo, devem ser 38.746 t.

Conforme as informações divulgadas pelo IBGE, o feijão deve ter, em sua primeira safra, 8.697 t. Já na segunda, a expectativa é de 11.527 t de feijão em solo paraense. O amendoim, em sua primeira safra, espera-se 104 t, e 5 toneladas na segunda safra.

Na fruticultura, o Pará deve produzir 414.929 toneladas de banana; 226.975 toneladas de laranja; 144.206 toneladas de cacau; 5.798 toneladas de tomate; 708 toneladas de castanha de caju; e 228 toneladas de café tipo canephora.

Os dados completos do LSPA estão disponíveis no portal do IBGE (www.ibge.gov.br) e na plataforma Sidra (https://sidra.ibge.gov.br/home/lspa/brasil). As estimativas para o Pará estão acessíveis pelo link: https://sidra.ibge.gov.br/home/lspa/para.