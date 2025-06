Pará concentra 49% das contratações públicas no Norte, que movimenta mais de R$ 36 bilhões em 2025

O estado do Pará responde por 49% do total de R$ 36 bilhões em contratações públicas realizadas na Região Norte desde o início de 2025. Esse volume representa quase metade dos investimentos feitos em compras governamentais na região neste ano. A capital, Belém, foi escolhida para ser sede última etapa regional da construção da Estratégia Nacional de Contratações Públicas (ENCP), coordenada pelo Ministério da Gestão e Inovação em Serviços Públicos (MGI), neste dia 17 de junho.

O evento em Belém buscou promover o diálogo entre gestores públicos, fornecedores, órgãos de controle e representantes da sociedade civil, visando reunir experiências e discutir formas de tornar as compras públicas mais eficientes e alinhadas a objetivos sociais, ambientais e econômicos.

Desde janeiro, a Região Norte contabilizou cerca de 15 mil processos de compras públicas. Em âmbito nacional, o Brasil registrou R$ 413 bilhões em contratações públicas até o momento, distribuídos em mais de 422 mil processos. A previsão é que esse valor ultrapasse os R$ 600 bilhões até o final de 2025, mantendo-se em patamar semelhante ao de 2024.

Contratações homologadas

Região Norte : R$ 36.315.930.625,93

Pará: R$ 17.663.459.961,02

Acre: R$ 5.025.399.546,85

Amazonas: R$ 4.512.089.916,47

Rondônia: R$ 3.348.676.333,82

Tocantins: R$ 2.519.527.787,62

Amapá: R$ 2.064.922.299,13

Roraima: R$ 1.181.854.781,02

Escuta ativa e construção coletiva da política de compras

De acordo com Roberto Pojo, secretário de Gestão e Inovação do MGI, a estratégia busca construir uma nova lógica para as contratações públicas, com foco no desenvolvimento sustentável e na consideração das especificidades regionais.

A ENCP está sendo elaborada a partir de oficinas presenciais em todas as regiões do país, com participação gratuita e aberta a profissionais e organizações ligadas ao tema das compras públicas.

Natália Leitão, chefe substituta da Assessoria Especial de Cooperação Federativa do MGI, destaca que o processo busca compreender os desafios enfrentados na prática para construir uma estratégia nacional capaz de orientar políticas públicas que entreguem resultados efetivos para a sociedade.

Oficinas regionais e próximos passos

O ciclo de oficinas regionais iniciou em 7 de maio, no Mato Grosso do Sul, representando o Centro-Oeste. Em seguida, foi realizada a etapa Sudeste, em Minas Gerais, em 13 de maio. A Região Nordeste recebeu duas oficinas: em 27 de maio, no Ceará, e em 29 de maio, na Bahia. A Região Sul promoveu seu debate em 10 de junho.

As contribuições coletadas durante as oficinas serão compiladas em um documento orientador, que passará por consulta pública nacional antes de ser consolidado como referência para as políticas de compras públicas no país. O objetivo é orientar contratações com foco em eficiência, inclusão social, desenvolvimento regional e inovação ambiental.

No contexto regional, o Pará destaca-se tanto pelo volume financeiro movimentado quanto pelo envolvimento nas discussões para aprimoramento da política pública de compras.

Informações adicionais sobre a Estratégia Nacional de Contratações Públicas e registros das oficinas estão disponíveis na página oficial da ENCP.

*Thaline Silva, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Keila Ferreira, coordenadora do núcleo de Política e Economia