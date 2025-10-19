Capa Jornal Amazônia
Pará concentra 31% do potencial de produção de biogás no Norte

Apenas a capacidade estimada da capital seria suficiente para atender mais de 41 mil residências

Andreza Dias

Restos de comida, cascas de frutas, resíduos agroindustriais, dejetos de animais e lodo de estações de tratamento de esgoto criam um cenário ideal para a expansão de projetos de biogás. Esses materiais ao se decomporem geram gases como metano (CH₄) e dióxido de carbono (CO₂). O metano é o principal responsável pelo poder energético do biogás, usado para gerar eletricidade, calor ou produzir biometano. Há redução de emissões de gases de efeito estufa e diminui a dependência de combustíveis fósseis. Segundo o Centro Internacional de Energias Renováveis (CIBiogás), Estado do Pará apresenta o maior potencial para gerar biogás na região Norte. Corresponde assim, a 166 milhões de metros cúbicos de biogás por ano a partir dos resíduos sólidos urbanos, significando 31% de potencial de produção de biogás na região, aponta estudo.

Belém também se destaca com 40 milhões de Nm³ (metro cúblico normal) anuais, volume suficiente para abastecer mais de 41 mil residências ou substituir 26 milhões de litros de diesel; isto é, se o lixo da capital fosse aproveitado, ele poderia virar energia limpa suficiente para abastecer uma cidade inteira ou reduzir bastante o uso de combustíveis poluentes.

Comparativo com outras fontes de energia renovável 

image Pesquisa aponta alternativa para resíduos do açaí (Laboratório de Tratamento e Processos Termoquímico de Resíduos Sólidos/ UFPA)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De acordo com informações cedidas pelos pesquisadores da Faculdade de Engenharia Química da Universidade Federal do Pará (UFPA) Nélio Teixeira Machado (FAESA/UFPA), Lauro Henrique Hamoy Guerreiro (PPGEC/UFPA) e Renan Marcelo P. Silva (FAESA/UFPA), em comparação com outras fontes de energia renovável, o biogás tem uma vantagem estratégica: “Pode ser produzido de forma contínua, dia e noite, a partir de resíduos disponíveis durante todo o ano. Isso garante uma estabilidade na geração de energia, algo essencial para complementar outras fontes renováveis intermitentes”, pontuam.

Para os pesquisadores, o estado tem um enorme potencial por possuir setores que mais geram resíduos orgânicos. “A agropecuária é, sem dúvida, um dos principais beneficiados. As criações de gado e suínos produzem grandes volumes de dejetos que, quando tratados em biodigestores, podem gerar energia elétrica, calor e biometano, reduzindo custos nas propriedades e ainda contribuindo para a gestão ambiental. Outro setor com grande potencial é o agroindustrial, especialmente as usinas de açaí, dendê, mandioca e cacau, que geram toneladas de resíduos vegetais”, afirmam.

“Além dos benefícios econômicos diretos, o uso do biogás traz ganhos ambientais e sociais. Ele ajuda a reduzir o mau cheiro e a contaminação do solo e da água, promove o uso de biofertilizantes naturais e fortalece a economia circular, criando oportunidades de emprego e inovação tecnológica no campo e nas cidades”, finalizam.

Aterro sanitário de Marituba

image Termoquímica de tratamento de resíduos do lixo (LED Produções/UVS Guamá)

A Guamá Tratamento de Resíduos recebe, diariamente, até 1,5 mil toneladas de lixo domiciliar provenientes das cidades de Belém, Ananindeua e Marituba, na Região Metropolitana. Em dez anos de operações, a empresa já tratou mais de 4 milhões de toneladas de resíduos.

Cerca de 70% dos resíduos que chegam ao aterro são oriundos de Belém, 20% de Ananindeua e 10% de Marituba e de empresas privadas. Desde 2023, em parceria com a Equatorial Pará, obteve geração mensal de cerca de 740 MWh de energia elétrica - o que equivale ao consumo médio de até 10 mil pessoas.

De acordo com Reginaldo Bezerra, diretor da Guamá, valorizar o biogás como fonte de energia é importante tanto do ponto de vista ambiental como do econômico. “Esse projeto evita o lançamento de metano na atmosfera, gera créditos de carbono e diminui o impacto ambiental das operações da Guamá. A adoção deste sistema de compensação de energia é um passo significativo rumo a um futuro mais verde e responsável, em consonância com a COP 30”, pontua.

Projeto de Lei 

A Comissão de Infraestrutura do Senado aprovou uma emenda ao PL 2.647/2022 que inclui o biogás nas diretrizes da política agrícola nacional voltada a incentivos para aquisição de equipamentos de geração de energia renovável, como solar, eólica e biomassa, com foco na agricultura familiar. 

O projeto busca facilitar o acesso de pequenos produtores a tecnologias de geração descentralizada de energia, com redução de custos, ampliação da sustentabilidade e fortalecimento da autonomia energética no campo.

 

