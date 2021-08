Pará alcança 26 mil postos de trabalhos formais no setor do comércio em um ano

De acordo com o relatório realizado pelo Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos (Dieese), baseado nas informações oficiais do Ministério da Economia que leva em conta o novo Cadastro Geral de Empregados e Desempregados – CAGED, o Pará registrou saldo positivo na geração de empregos no setor do comércio nos primeiros sete meses deste ano e também nos últimos 12 meses.

As análises consideram apenas os trabalhadores com carteira assinada e mostram um saldo positivo de empregos formais no comércio para o mês de junho de 2021, utilizando o comparativo entre admissões e desligamentos. Os resultados foram 8.751 admissões contra 6.813 desligamentos com a geração de 1.938 postos de trabalhos.

Durante este período, foram realizadas 23.326 admissões contra 18.131 desligamentos com a geração de 5.195 postos de trabalhos em toda a região Norte. O estado do Pará lidera entre os estados da região, seguido por Rondônia com 1.153 postos; Amazonas com 937; Tocantins com 407; Roraima com 386; Acre com 351 e Amapá com a geração de 123 postos.

Além disso, o estudo ainda aponta que no Estado foram realizadas 100.194 admissões, contra 74.071 desligamentos com a geração de 26.123 postos de trabalhos nos últimos 12 meses. Em toda a Região Norte foram 253.184 admissões contra 195.633 desligamentos com a geração de 57.551 postos de trabalhos no setor do comércio.