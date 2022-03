Pará abriu 3.212 vagas de trabalho formal em fevereiro deste ano

O Estado do Pará abriu 3.212 vagas de trabalho formal no mês de fevereiro deste ano, segundo o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged), divulgado nesta terça-feira (29) pelo Ministério do Trabalho e Previdência. Conforme o levantamento, no último mês, no último mês foram 32.096 admissões contra 28.884 desligamentos no território paraense. Apesar de positivo, o resultado ainda está abaixo de fevereiro de 2021, quando 8.655 postos foram criados.

Como no mês de janeiro deste ano o saldo foi negativo, com 700 postos de trabalho fechados, no balanço do primeiro bimestre o Pará terminou com saldo 2.512 postos formais de trabalho criados, considerando as 64.693 contratações e 62.127 demissões registradas no período – no mesmo período do ano passado, o saldo era de 12.055.

Ainda de acordo com os números do Caged, no Pará, o setor da construção civil teve um saldo negativo de 488 postos de trabalho no mês de fevereiro. Todos os demais setores da economia tiveram resultado positivo, com destaque para Serviços, que criou 2.457 vagas no último mês.

Já no acumulado do ano, além do setor da Construção Civil, com saldo de - 2.038 postos de trabalho (9.342 admitidos, com 11.380 desligados), indústria também teve um resultado negativo - o saldo foi de -731 postos, com 7.018 contratações e 7.749 demissões.

BELÉM

Na capital paraense, Belém, os resultados têm sido positivos este ano: foram 2.281 postos de trabalho criados no primeiro bimestre. Somente em fevereiro, houve um saldo positivo de 844 postos de trabalho, enquanto em janeiro foram 1.437.

Assim como no resultado geral do Estado, o setor de Serviços se destaca em Belém, com 11.035 contratações, contra 8.545 demissões, no acumulado do ano.

Esse bom desempenho tem ajudado pessoas como Paula Amorim, de 35 anos, que conseguiu retornar ao mercado de trabalho esta semana, após três anos desempregada. Nesse tempo, ela trabalhava com venda de cosméticos, lingerie e até marmita na praia. Paula começou na última segunda-feira (28) a trabalhar como recepcionista. Mas ela afirma que o caminho até conquistar um emprego com carteira assinada não foi fácil.

“Precisa dar mais oportunidades para pessoas sem experiência ou com pouca. Falo no trabalho com carteira assinada, porque trabalhar como autônomo não dar muita referência diante do mercado de trabalho”, declarou.

Ela chegou a cursar Educação Física, mas precisou adiar os estudos porque não podia pagar a faculdade, justamente porque estava sem emprego. “Agora isso se torna novamente uma realidade mais próxima”, comemora.