Pará abre 5.120 empregos formais em abril e lidera geração de vagas no Norte

O Pará abriu 5.120 novas vagas com carteira assinada em abril de 2025 e liderou a geração de empregos formais na região Norte, segundo o Ministério do Trabalho e Emprego (MTE). O saldo do estado no mês resulta de 42.257 admissões e 37.137 desligamentos, com destaque para o setor de serviços. Nacionalmente, abril registrou o melhor desempenho da série histórica do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Novo Caged), com mais de 257 mil empregos formais.

De acordo com os dados do Novo Caged, quatro dos cinco setores analisados no Pará apresentaram saldo positivo em abril. O setor de serviços liderou com 2.246 novos postos, seguido por comércio (1.263), indústria (1.019) e construção (987). A agropecuária foi o único segmento com retração, registrando perda de 394 vagas formais.

A capital Belém foi o município com o maior saldo do mês, com 1.168 novos vínculos. Também se destacaram Santarém (363), Marituba (350), Marabá (317) e Parauapebas (290).

A análise por perfil mostra que os homens ocuparam 2.894 das vagas criadas em abril no Pará, enquanto as mulheres ficaram com 2.226. A faixa etária mais beneficiada foi a de jovens entre 18 e 24 anos, com 3.433 novos postos. Em relação à escolaridade, a maior parte das contratações foi destinada a pessoas com ensino médio completo — 4.080 vagas.

Brasil supera marca histórica de 48 milhões de vínculos formais

O mês de abril de 2025 registrou 257.528 contratações com carteira assinada em todo o país. Com esse número, o Brasil superou pela primeira vez a marca de 48 milhões de empregos formais. O saldo positivo se espalhou por todas as 27 unidades da federação e pelos cinco setores da economia.

O setor de serviços também liderou no cenário nacional, com 136.109 vagas (+0,58%), puxado pelas áreas de informação, comunicação, finanças, imóveis e serviços profissionais. Em seguida vieram comércio (48.040), indústria (35.068), construção (34.295) e agropecuária (4.025).

Além do crescimento no número de vagas, o salário médio real de admissão no Brasil teve alta de 0,71% em abril, atingindo R$ 2.251,81. Em comparação com o mesmo mês de 2024, o aumento real foi de 0,28%.

De janeiro a abril, o país acumulou saldo positivo de 922.362 empregos formais. Nos últimos 12 meses, o saldo chega a 1,6 milhão de vagas.