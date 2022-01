Pagamento do PIS/PASEP começará a partir de janeiro; confira valores e critérios

O pagamento do PIS/PASEP, que foi adiado no ano passado, começará a ser pago ainda no mês de janeiro. O abono de até um salário mínimo é destinado a trabalhadores de carteira assinada que cumpram determinados requisitos previstos em lei. Um calendário oficial, entretanto, ainda não foi divulgado.

Existe a possibilidade do governo dobrar o valor do PIS/PASEP para pagar retroativo ao adiamento deste ano, mas ainda não foi confirmado.

Confira a tabela de valores:

1 mês de trabalho: R$ 100;

2 meses de trabaho: R$ 200;

3 meses de trabalho: R$ 300;

4 meses de trabalho: R$ 400;

5 meses de trabalho: R$ 500;

6 meses de trabalho: R$ 600;

7 meses de trabalho: R$ 700;

8 meses de trabalho: R$ 800;

9 meses de trabalho: R$ 900;

10 meses de trabalho: R$ 1000;

11 meses de trabalho: R$ 1.100;

12 meses de trabalho: R$ 1.200.

Para ter direito, é preciso estar inscrito no PIS-PASEP há pelo menos cinco anos e ter os dados atualizados pelo empregador na Relação Anual de Informações Sociais (Rais). O PIS será pago, para quem faz parte da iniciativa privada, sendo pela Caixa Econômica Federal. O dinheiro pode ser sacado nas agências ou por meio do Cartão Cidadão. Já o Pasep é depositado automaticamente nas contas dos servidores públicos pelo Banco do Brasil.

Confira os critérios para ter direito:

- Estar inscrito no PIS ou no Pasep há mais de cinco anos;

- Receber até dois salários mínimos;

- Ter trabalhado ao menos 30 dias no ano-base;

- Ser inscrito na RAIS (Relação Anual de Informações Sociais).