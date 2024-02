Ovos têm reajuste de quase 5% acima inflação em supermercados de Belém

Os paraenses estão pagando mais caro pelos ovos de galinha neste início de 2024. A conclusão é do Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos (Dieese Pará), com pesquisa em supermercados de Belém. O aumento varia conforme a marca do produto, e, em alguns casos, chega a quase 5% acima da inflação, em torno de 3,5%.

O Dieese informa que acompanha os preços mediante pesquisas semanais. Segundo o levantamento, a dúzia de ovos da marca Top no mês de janeiro de 2023, estava a R$ 11,82; e fechou o ano de 2023 (dezembro) em R$ 12,41; no mês passado (janeiro de 2024), o produto apresentou estabilidade de preço e também foi comercializado em média por R$ 12,41. Mas, no balanço comparativo de preços dos últimos 12 meses (Jan/23-Jan/24) a trajetória aponta um reajuste acumulado de quase 5%.

"Cabe destacar ainda que mesmo com esta forte elevação de preço, os ovos ainda se mantém como a proteína animal mais em conta e ao alcance da população, em especial as de menor renda”, observa o supervisor técnico do Dieese, Everson Costa.

Conforme o estudo, os insumos de produção dos ovos de galinha, como ração, energia, frete, estão com os preços equilibrados, no entanto, o valor do produto segue em alta.

As pesquisas do Dieese mostram ainda que, no caso da dúzia dos ovos da marca Gaasa, também comercializada nos supermercados da capital, aponta que em janeiro de 2023, estava no valor médio de R$ 10,32; e encerrou o ano de 2023 (dezembro) sendo comercializado em média a R$ 12,45; já no mês passado (janeiro de 2024) ficou mais barato, sendo comercializado em média a R$ 12,18.

"Apesar da queda de preço registrada no preço deste produto em janeiro/2024 em relação a dezembro de 2023, no balanço acumulado dos últimos 12 meses, (Jan/23-Jan/24), o produto acumulou alta de preço de 18,02%”, diz Everson Costa.

Trajetória de preços médios de ovos nos últimos 12 meses

Produto Preços médios Variação Ovos (dúzia) Jan/2024 (R$) Dez/2023 (R$) Jan/2023 (R$) No mês (%) 12 meses (%) Marca Top 12,41 12,41 11,82 0,00% 4,99% Marca Gaasa 12,18 12,45 10,32 2,17% 18,02%

Fonte: Dieese Pará.