Ovos mais caros: bandeja de 30 unidades tem aumento de quase 8% em um ano

A média de preço da bandeja de ovos com 30 unidades teve um aumento de 7,93% entre janeiro de 2024 e janeiro deste ano, um reajuste que ultrapassou a inflação do mesmo período calculada em 4,50%, segundo dados divulgados pelo DIEESE (Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos).

A pesquisa também revelou um aumento de quase 2% na venda da dúzia dos ovos entre dezembro de 2024, quando finalizou o ano custando em média R$12,12, e janeiro de 2025, chegando a custar R$12,35.

Questões climáticas, como o excesso de calor, alta demanda e pouca oferta são alguns dos fatores que influenciaram os reajustes no preço dos ovos, incluindo a crescente procura em decorrência da alta do preço da carne bovina.

Ovos Jan/2025 Dez/2024 Jan/2024 Variação mensal Variação 12 meses

Bandeja 30 uni. R$28,99 R$28,99 R$26,86 0,00% 7,93%

Dúzia R$12,35 R$12,12 R$12,18 1,90% 1,40%

Segundo o DIEESE, as pesquisas referentes à primeira quinzena do mês de fevereiro já revelam novos aumentos no preço dos ovos, chegando a ultrapassar R$32,00 para bandejas de 30 unidades.