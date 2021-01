Ophir Loyola abre processo seletivo para contratação de 34 temporários

O Hospital Ophir Loyola realiza Processo Seletivo Simplificado (PSS) para a contratação, em caráter temporário, de 34 profissionais de nível superior e médio/técnico. A seleção é regida pelo edital 01/2021 - HOL e será dividida em três fases: inscrição, de caráter habilitatório; análise curricular, de caráter classificatório e eliminatório; e entrevista, de caráter eliminatório e classificatório. O vencimento base varia entre R$ 1.045,00 e R$ 1.858,41, podendo ser acrescido de outras vantagens legais.

As inscrições serão realizadas exclusivamente pela internet, através do site da Sipros, no horário de 00h00min do dia 20 de janeiro de 2021 às 23h59min do dia 22 de janeiro de 2021. O candidato deve certificar-se de preencher todos os requisitos exigidos no edital, que estará disponível no site do HOL e da Sipros, antes de efetivar a inscrição.

Pessoas com deficiência (PcD) podem se inscrever, desde que as atribuições sejam compatíveis com a deficiência de que são portadoras, sendo-lhes reservadas 5% das vagas oferecidas para a função de técnico de enfermagem.

As oportunidades ofertadas de nível superior são para os cargos de enfermeiro generalista (02), enfermeiro oncologista (02), farmacêutico (02), nutricionista (01), psicólogo (03), assistente social (01), técnico de Administração e Finanças (administrador) (03). As demais vagas de nível médio/ técnico são para técnico de enfermagem (15) para candidatos em geral e 01 para PcD, técnico em radiologia (01) e assistente administrativo (03).

A relação de candidatos aprovados e classificados será divulgada no Diário Oficial do Estado e no site da Sipros. O prazo de vigência do contrato temporário será de 12 meses, podendo ser prorrogável por igual período, se houver necessidade de manutenção da contratação temporária para atender o excepcional interesse público do HOL.