ONS: conta de luz deve ter bandeira verde até o fim do ano

O que já havia sido anunciado há cinco dias apelo presidente Jair Bolsonaro (PL), o fim da bandeira de escassez hídrica na conta de luz e a entrada em vigor da bandeira verde a partir de 16 de abril, foi confirmado pelo Operador Nacional do Sistema Elétrico (ONS). A medida deve permanecer até o fim do ano. As informações são da Agência Brasil

"Essa é a expectativa", disse o diretor-geral do ONS Luiz Carlos Ciocchi, sobre a bandeira verde até dezembro de 2022.

O sistema de bandeiras tarifárias é o que define o real custo da energia e muda de acordo com o nível dos reservatórios. Quando chove pouco e há menos água do que o adequado para a geração de energia, o governo aciona as usinas termelétricas, que são mais poluentes e elevam os custos para os consumidores. Assim, cobranças adicionais têm por objetivo cobrir a diferença e também funcionam para frear o consumo.

Quando vigora a bandeira verde, não há acréscimos na conta de luz. Já na bandeira amarela, o consumidor paga um adicional de R$ 0,01874 para cada quilowatt-hora (kWh). A bandeira vermelha é dividida: no patamar 1, o acréscimo é de R$ 0,03971 e no patamar 2 é de R$ 0,09492.