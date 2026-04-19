LibTalks Amazônia chega ao Acre e promove debate sobre bioeconomia, inovação e preservação

O projeto LibTalks Amazônia, promovido pelo Grupo Liberal, desembarca no próximo dia 24 de abril em Rio Branco, capital do Acre, com uma programação voltada à discussão de empreendedorismo, inovação e preservação ambiental. O evento será realizado às 19h (horário local) e 21h (hora de Belém) no auditório da Estácio Unimeta e integra a fase itinerante do projeto, que percorre as sete capitais da Amazônia.

A proposta do LibTalks é ampliar o alcance dos debates e dar visibilidade a iniciativas locais que unem desenvolvimento econômico e sustentabilidade. A participação será aberta a estudantes, convidados, cientistas e representantes de instituições como o Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae), além da patrocinadora Sicredi.

Segundo a produtora executiva do evento, Meg Martins, o Acre é o grande protagonista da Federação em pautas ambientais. “Apesar da logística desafiadora, o Acre se destaca por sua rica biodiversidade e por ser um estado pioneiro na preservação ambiental no Brasil”, afirmou. Ela também destacou a expectativa de casa cheia, com público estimado em 270 pessoas.

Temas e protagonismo feminino

A programação será estruturada em três eixos principais: a valorização da participação feminina, especialmente no manejo de sementes e fórmulas de remédios extraídos da floresta; o pioneirismo do Acre em políticas ambientais — incluindo a parceria com a Alemanha firmada em 2009 —; e o fortalecimento da bioeconomia regional.

O evento também abordará experiências práticas ligadas à economia verde, com painéis como “Feira Sisa +”, “Case Sebrae (Mentoria)” e “Bioeconomia Acreana (Produtos da Floresta)”.

A mediação será conduzida pela jornalista Nélia Ruffeil. Com trajetória em emissoras da Rede Globo em diferentes cidades, atuou como repórter, produtora, editora-chefe e apresentadora, além de experiência como professora universitária e na comunicação institucional. É cofundadora da Gaia – Falas da Amazônia e idealizadora do Biodiversa Podcast, voltado à agenda ESG, biodiversidade e empreendedorismo na região.

A mediação do LibTalks Amazônia no Acre será feita pela jornalista Nélia Ruffeil (Foto: Divulgação)

Especialistas e experiências locais

Entre os palestrantes confirmados está Jaksilande Araújo, presidente do Instituto de Mudanças Climáticas do Acre, com ampla experiência em gestão pública e atuação nas áreas ambiental, educacional e de infraestrutura. À frente do instituto, tem trabalhado no fortalecimento de políticas climáticas e na governança de programas como o Sisa e o REDD+ jurisdicional.

Jaksilande Araújo é presidente do Instituto de Mudanças Climáticas do Acre (Foto: Divulgação)

Também participa Jorge Freitas, geógrafo e especialista em inovação com mais de duas décadas de atuação no desenvolvimento de ecossistemas empreendedores. Analista técnico do Sebrae no Acre, atua na criação de soluções voltadas à inclusão produtiva, transformação digital e negócios de impacto.

Jorge Freitas é analista técnico do Sebrae no Acre (Foto: Divulgação)

Outro destaque é Ita Culqui, empreendedora da Alquimia da Floresta, que atua com medicina ancestral desde a adolescência, levando conhecimentos tradicionais a comunidades e fortalecendo práticas sustentáveis ligadas à floresta.

Ita Culqui é empreendedora da Alquimia da Floresta (Foto: Divulgação)

A programação contará ainda com participação virtual de Fernanda Onofre, engenheira civil e fundadora da Wood Lab. A empresa desenvolveu a tecnologia Wood Vision, que utiliza inteligência artificial para identificar espécies de madeira, contribuindo para a rastreabilidade e segurança na cadeia produtiva. A solução é finalista do Prêmio Seleção Mobile Time 2026, na categoria Inovação Digital Brasil.

Fernanda Onofre é engenheira civil e fundadora da Wood Lab (Foto: Divulgação)

Amazônia em foco global

Para Meg Martins, o projeto tem papel estratégico ao conectar diferentes realidades da Amazônia e projetar essas iniciativas para além da região. Ela destacou a circulação do LibTalks como uma oportunidade de revelar soluções inovadoras e fortalecer redes.

“A gente mostra que a Amazônia não está parada. Existe uma preocupação real com o futuro do planeta e um esforço concreto em desenvolver soluções a partir da floresta”, afirmou.

A produtora também ressaltou a visão do CEO do Grupo Liberal, Ronaldo Maiorana. “O Ronaldo teve essa visão de águia, como um verdadeiro visionário, de entender que o Grupo Liberal tem a responsabilidade de dar luz a novos negócios e aos desafios da região”, disse.

Economia sustentável e desafios

O Acre tem se consolidado como referência em políticas ambientais e desenvolvimento sustentável, com foco na bioeconomia e na valorização de cadeias produtivas florestais, como cacau, café e cupuaçu. Iniciativas como a “Agenda Acre 10 Anos” (2023-2032) buscam equilibrar crescimento econômico, preservação ambiental e inclusão social.

Além disso, o estado investe em mercado de carbono, gestão de resíduos e fortalecimento da agricultura familiar, consolidando-se como um dos principais laboratórios de soluções sustentáveis da Amazônia.