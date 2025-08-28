Capa Jornal Amazônia
OEI abre três seleções para trabalho relacionado a COP 30 com atuação em Belém

As vagas são oportunidades de emprego voltadas ao plano de sustentabilidade da conferência; confira os editais

O Liberal
fonte

Drive-thru Ambiental é uma iniciativa da Câmara Setorial de Meio Ambiente e Sustentabilidade da ACP e parceiros (Foto: Raphael Luz / Agência Pará)

A Organização de Estados Ibero-Americanos (OEI) abriu três processos seletivos, em cooperação com a Secretaria Extraordinária para a COP 30 (SECOP), para atuação nas frentes de sustentabilidade, acessibilidade e gestão de resíduos da conferência. Interessados podem se candidatar de forma on-line até o dia 31 de agosto. 

As vagas são voltadas a consultores por produto (pessoa física), que tenham nível superior e experiência compatível ao perfil de cada edital e vaga. O processo seletivo prevê análise curricular, que contará com comprovação documental e entrevista. 

Vagas disponíveis

1- Supervisão do Plano de Sustentabilidade – Zonas Azul e Verde (2 vagas)

A atuação do serviço será em Belém na supervisão técnica, detalhamento e acompanhamento do Plano de Sustentabilidade da COP 30. A vaga exige formação em áreas como Engenharia, Gestão Ambiental, Sustentabilidade, Administração, Arquitetura, Biologia, Química ou correlatas, e mínimo de 3 anos em projetos socioambientais (diferenciais: ISO 20121, PAS 2060/ABNT PR 2060, Lixo Zero). o valor global por contrato é de R$ 62.400,00. A duração do mesmo será de 5 meses e 28 dias. O Código de inscrição da vaga é: 12125. Confira o edital

2- Supervisão de Acessibilidade (1 vaga)

O candidato que for selecionado para essa vaga deverá prestar consultoria para coordenar e acompanhar as ações de acessibilidade (fases de montagem, operação e desmontagem). A realização do trabalho será em Brasília (DF), conforme o termo de referência. A vaga requer formação superior (qualquer área) e mínimo de 3 anos em acessibilidade em eventos, espaços públicos, gestão pública ou equipamentos urbanos (diferenciais: LBI, ABNT NBR 9050). Valor global do contrato: R$ 38.400,00. Duração: 3 meses e 2 dias. Código de inscrição: 12127. Confira o edital

3- Coordenação do Plano de Gestão de Resíduos Sólidos – PGRS (1 vaga)

A última vaga terá atuação em Belém na coordenação técnica, detalhamento e acompanhamento da implementação do PGRS da COP 30. Valor global do contrato: R$ 76.800,00. Duração: 5 meses e 28 dias. Código de inscrição: 12129. Observação: o TR prevê disponibilidade para atividades na sede da SECOP em Brasília/DF ou em Belém/PA, preferencialmente em Belém. Confira o edital.

Como se inscrever 

1. Acesse a plataforma de candidaturas da OEI e busque pelo código do edital: 12125, 12127 ou 12129. 
2. Cadastre-se e anexe currículo + comprovações das experiências declaradas (certificados/atestados, contratos etc.). 
3. Envie a inscrição até 31 de agosto (23h59 – horário de Brasília). 
4. A seleção inclui análise curricular e entrevista (podendo ser por videoconferência). 

Serviço

• Prazo de inscrição: até 31/08/2025, 23h59 (BRA). 
• Contato da OEI: selecao.bra@oei.int
• Documentos e detalhes: conferir os Termos de Referência de cada seleção, disponíveis nas páginas dos editais.

