OCDE: previsão de PIB global baixa de 3,3% para 3,1% em 2025 com tarifa e incerteza geopolítica

Incertezas relacionadas ao aumento da adoção de barreiras comerciais por países membros do G-20 e a elevação de "incertezas geopolíticas e de políticas pesando sobre investimento e gasto de famílias" levaram a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE) a reduzir a projeção do crescimento da economia mundial de 3,3% para 3,1% em 2025 e de 3,3% para 3,0% em 2026, segundo o relatório provisório de perspectiva econômica. As previsões anteriores foram realizadas em dezembro. "Recentes indicadores de atividade começaram a apontar para um abrandamento das perspectivas de crescimento global. O sentimento empresarial e do consumidor enfraqueceu em alguns países, e os indicadores de incerteza da política econômica aumentaram significativamente em todo o mundo", destacou a OCDE. "Mudanças significativas ocorreram nas políticas comerciais que, se sustentadas, afetariam o crescimento global e aumentariam a inflação."

Segundo o estudo, "é esperado que o aumento de custos do comércio serão gradualmente repassados" a produtos, colocando pressão adicional a índices de preços ao consumidor "em muitos países, exigindo que a política monetária permaneça restritiva por mais tempo do que o esperado anteriormente".

América do Norte Nesse contexto, a OCDE reduziu as estimativas de crescimento dos EUA de 2,4% para 2,2% em 2025 e de 2,1% para 1,6% em 2026.

A instituição baixou de forma expressiva as projeções do Produto Interno Bruto do Canadá e México no biênio, sobretudo por causa das disputas comerciais envolvendo tarifas.

Para o Canadá, a projeção de aumento do PIB baixou de 2,0% para 0,7% em 2025 e também de 2,0% para 0,7% em 2026.

No caso do México, as tarifas devem levar o país à recessão, pois sua previsão de PIB caiu de 1,2% para -1,3% em 2025, e de 1,6% para -0,6% em 2026.

Zona do euro A OCDE diminuiu a projeção de crescimento da zona do euro de 1,3% para 1,0% em 2025 e de 1,5% para 1,2% em 2026.

A instituição destaca que a região será menos afetada pelas questões comerciais envolvendo os EUA, mas ressalta que "incertezas geopolíticas e de políticas" provavelmente limitarão sua expansão no biênio.

Ásia Em relação à China, a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico elevou a projeção de crescimento de 4,7% para 4,8% em 2025 e manteve a previsão de 4,4% de expansão em 2026, mas não detalha os fatores que levaram a tais previsões.

Para o Japão, a OCDE diminuiu a estimativa do PIB de 1,5% para 1,1% em 2025 e de 0,6% para 0,2% em 2026. "Lucros corporativos robustos e forte aumento dos salários são esperados para ser um vento favorável à atividade econômica neste ano."