O que são commodities e por que elas são tão importantes para a economia mundial?

Commodity é uma palavra inglesa que significa mercadoria. O termo se refere a bens e produtos de origem primária - recursos naturais ou agrícolas extraídos ou colhidos que são consumidos ou transformados em mercadorias. Exemplos de commodities são soja, café, trigo, petróleo, milho, carne, ouro, minérios de ferro, madeira, água.

As commodities são a base da economia global. Dependendo das oscilações no preço das commodities, há influência em outros setores econômicos, como indústria e comércio. O resultado da dinâmica das commodities é a existência de produtos mais caros ou mais baratos. O Brasil é um dos maiores produtores de commodities do mundo. Então, há grande influência sobre os preços praticados nos demais países.

Importância das commodities para a economia global

As commodities são usadas em diversas indústrias para a produção de produtos bastante conhecidos, como combustíveis, cortes de carnes e açúcar refinado. O preço delas varia diariamente e é definido pela lei de oferta e demanda - quando há pouca quantidade dos produtos no mercado, o preço aumenta; quando há muita, o preço diminui.

Isso ocorre porque os produtos originados das commodities têm os preços ajustados. Um exemplo é o trigo. Se há alta demanda no mercado mundial, ele pode se tornar mais caro, pois precisa ser importado. Com isso, pães, massas, biscoitos e outros produtos que são formados por trigo ficam mais caros.

O impacto da variação de preço chega ao consumidor final, principalmente de países emergentes e subdesenvolvidos. Há países altamente dependentes da venda dos produtos primários, que representam a maior parcela de sua economia. As exportações das commodities garantem a eles uma balança comercial positiva, além de estabelecer novas relações e laços comerciais com outros países.

Se há uma crise geral das commodities, os países dependentes das mercadorias entram em recessão, uma vez que as exportações caem e a economia, principalmente local, estremece. Nações como o Brasil, que importam e exportam commodities, também sentem a oscilação do mercado. Isso reflete nos preços, abastecimentos industriais e em vendas no exterior, fatores que fortalecem o setor primário do país.

Quais os tipos de commodities?

Cada tipo de commodity é negociado em mercados globais, como bolsas de mercadorias, e os preços podem variar de acordo com oferta, demanda, clima, geopolítica e outros fatores econômicos. As commodities são categorizadas em diferentes tipos, geralmente divididos em quatro grandes grupos.

1. Commodities Agrícolas:

Esses produtos vêm do setor agrícola e incluem:

-Grãos: trigo, milho, arroz, cevada;

-Oleaginosas: soja, canola, girassol;

-Algodão;

-Café;

-Açúcar;

-Cacau;

-Carne bovina, suína e de frango.

2. Commodities Energéticas:

Esses produtos estão relacionados à produção de energia e incluem:

-Petróleo bruto (Brent, WTI);

-Gás natural;

-Carvão mineral;

-Etanol e biocombustíveis;

-Eletricidade;

3. Commodities Metálicas:

Esse grupo inclui metais extraídos da terra que são usados na indústria e na construção:

-Metais preciosos: ouro, prata, platina, paládio;

-Metais industriais: cobre, alumínio, zinco, níquel, chumbo;

-Minério de ferro.

4. Commodities Ambientais:

Embora sejam mais recentes como commodities, estão relacionadas à sustentabilidade e ao meio ambiente:

-Créditos de carbono (direitos de emitir uma quantidade limitada de CO₂);

-Água (em alguns mercados e regiões onde a escassez torna isso possível).