Número de apostas por inadimplentes cresce no Brasil

Uma pesquisa realizada pela Serasa em parceria com o instituto de pesquisa Opinion Box divulgada nesta terça-feira (19) em uma live oficial no YouTube revelou que 16% dos inadimplentes no Brasil são apostadores das bets, as casas de apostas virtuais. O estudo foi realizado em outubro deste ano e alcançou 4.463 pessoas em todo o país, sendo 52% mulheres e 48% homens. De todo o percentual, 34% têm entre 18 e 29 anos e 23% entre 30 e 39 anos. O resultado da pesquisa foi disponibilizado em formato de manual com informações sobre o mercado de apostas online no Brasil.

Entre junho de 2023 e junho de 2024, os brasileiros tiveram perdas aproximadas de R$23,9 bilhões em apostas esportivas, segundo uma pesquisa feita pelo Banco Itaú. Nos últimos dois anos, houve um crescimento nas bets por pessoas em inadimplências no país, dos 16% dos apostadores inadimplentes alcançados pela pesquisa, 58% começaram a apostar há menos de 2 anos.

A pesquisa também revelou que 2 em cada 10 entrevistados acreditam que as apostas são uma forma mais fácil de ganhar dinheiro e 7% do total de entrevistados revelaram que as apostas são a única perspectiva de mudança de vida. Segundo o gerente da Serasa e também especialista em educação financeira, Fernando Gambaro, o principal objetivo de divulgar esses dados é diminuir a percepção de que as apostas podem ser uma opção de investimento ou de renda extra. “O correto agora seria as pessoas terem a percepção que a aposta, decidiu apostar, vai seguir por esse caminho, entendeu os riscos que isso gera para a sua saúde financeira, que tem que saber que é para se divertir, é uma opção de entretenimento e nada além disso”, completou o gerente da Serasa em live oficial para divulgação dos dados.

Avaliando as questões de lucro daqueles que participam das apostas, a pesquisa mostra que 52% dos apostadores inadimplentes perderam mais dinheiro do que ganharam, sendo 17% aqueles que afirmam terem ganhado mais do que perdido e 4% afirmam terem apenas ganhado dinheiro.“A gente vê a motivação da renda extra, mas quando a gente vê o resultado a maioria das pessoas estão, no melhor cenário, no zero a zero e não ganhando ou conseguindo aumentar essa renda através das bets, jogos e tudo mais”, analisa Felipe Schepers, diretor do instituto de pesquisa Opinion Box.

Diante desse cenário, foi também analisada as fontes de renda para as apostas, revelando que 69% dos entrevistados apostam com a renda do salário e 19% utilizam o dinheiro que recebido em apostas anteriores. “Nós estamos falando de inadimplentes que estão com o nome negativado, se você ganhou anteriormente, por que não pegar esse dinheiro e melhorar sua situação no sentido do nome? Não, eu estou pegando esse lucro e transformando esse lucro em novas apostas e a tendência é mais perder esse lucro do que aumentar como um todo”, explica o diretor do instituto de pesquisa Opinion Box.

O que são Bets?

"Bets" são jogos de apostas esportivas virtuais que foram liberadas no Brasil desde dezembro de 2018, no entanto, sua regulamentação ainda está em processo de construção. A primeira parte da regulamentação foi definida no ano passado e a segunda, que aborda as regras de operação como por exemplo transferências apenas no nome do apostador e a proibição de uso de cartão de crédito, entrou em vigor no mês de outubro deste ano. Outras medidas estão previstas para 2025.