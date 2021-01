Novas linhas de transmissão vão beneficiar 3,2 milhões de pessoas no Pará

Duas novas linhas de transmissão, sendo uma para atender toda a Região Metropolitana de Belém e outra para o nordeste paraense, serão colocadas em operação nesta quinta-feira (13). No total, 25 municípios devem receber energia com maior confiabilidade, beneficiando mais de 3,2 milhões de pessoas.

Para a RMB, será uma linha de transmissão de 500 kV, o que significa mais do que o dobro da capacidade de atendimento atual. Já na região nordeste, a linha será de 230 kV, com capacidade 70% maior do que a já utilizada.

O novo sistema de transmissão chega para atender o crescimento das cidades, principalmente as da Grande Belém, já que a linha de 500 kV vai beneficiar municípios que compõe a Região Metropolitana, como a capital, Ananindeua, Benevides, Marituba, Santa Izabel, Mosqueiro e Santa Bárbara. Na região nordeste do Pará, a linha de 230 kV beneficiará Castanhal, São Francisco do Pará, Ourém, Bragança, Capanema, Salinópolis, Santa Luzia, Colares, Igarapé Açu, Paragominas, entre outros.