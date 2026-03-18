Nova fase do Minha Casa, Minha Vida avança em Marabá com 1.488 unidades em obras

O avanço das obras do programa Minha Casa, Minha Vida em Marabá será acompanhado de perto nesta quinta-feira (19) pelo ministro das Cidades, Jader Filho. A visita técnica ocorre em meio à nova fase da política habitacional federal, que tenta ampliar a oferta de moradias e atualizar o padrão dos empreendimentos.

A agenda do ministro inclui a passagem por cinco conjuntos residenciais em construção no município: Alto Bonito I e II, Parque I e II e Mirante do Tauri II e III. Somados, os projetos representam a entrega futura de 1.488 apartamentos, voltados principalmente a famílias de baixa renda.

As obras integram o redesenho recente do programa, que passou a incorporar mudanças estruturais nas unidades e nos espaços coletivos. Entre as alterações estão a inclusão de varandas em todos os apartamentos, ampliação das áreas de convivência e lazer e a previsão de equipamentos como bibliotecas dentro dos residenciais. A proposta, segundo o Ministério das Cidades, é oferecer moradias com melhor integração urbana e mais acesso a serviços básicos.

Outro ponto considerado estratégico é a localização dos empreendimentos. Diferentemente de fases anteriores, os novos conjuntos têm sido planejados em áreas mais próximas de regiões já consolidadas da cidade, o que deve facilitar o acesso dos futuros moradores a transporte, comércio e equipamentos públicos.

O investimento federal nas obras em Marabá ultrapassa R$ 223 milhões, com recursos do Fundo de Arrendamento Residencial (FAR), principal fonte de financiamento do programa para a faixa de renda mais baixa.

A visita também tem caráter político e de monitoramento das entregas do governo federal na região. Durante a passagem pelo município, Jader Filho deve conceder entrevista no canteiro de obras do Residencial Alto Bonito I e II, localizado no Loteamento Ipiranga, às margens da BR-155. O atendimento à imprensa está previsto para as 10h.

A expectativa é que as unidades habitacionais contribuam para reduzir o déficit de moradia no sudeste paraense, uma das regiões com crescimento urbano acelerado nos últimos anos.