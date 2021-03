Nova edição do Liberal Talks debate a credibilidade do jornal e suas múltiplas janelas

Será realizado nesta quinta-feira (4), às 19h, mais uma edição do Liberal Talks, encontro temático gratuito promovido pelo Grupo Liberal, visando analisar os cenários atuais de consumo, técnicas e tendências em comunicação. Com o tema "Jornal: a credibilidade de sempre, agora em múltiplas janelas", o bate-papo será transmitido gratuitamente pela internet, em OLiberal.com.

Idealizado pelo Departamento de Marketing do grupo, o projeto nasceu com o propósito de estreitar relacionamentos com o mercado publicitário, entre agências, anunciantes e empresas, através de debates sobre as transformações que ocorrem na comunicação. O encontro terá como mediador o jornalista e diretor de Marketing do Grupo Liberal, Rodrigo Vieira.

Para esta edição, um dos convidados é Carlos Namur, economista formado pela Pontifícia Universidade Católica (PUC) de São Paulo, com extensão em Publicidade e Marketing de Serviços pela ESPM e MBA em Marketing pela FIA/USP. Na área acadêmica, atuou como professor na Faculdade Oswaldo Cruz e no curso de pós-graduação em Saúde do Senac, onde foi palestrante e consultor em diversos programas B2B e in company. Atualmente, é diretor de Mercado Nacional do Grupo Liberal, membro do Comitê de Mercado Anunciante da Associação Nacional de Jornais (ANJ) e conselheiro da 1ª Câmara do Conselho Nacional de Autorregulamentação Publicitária (Conar).

Também participa do bate-papo o jornalista Hiram Baroli. Ele possui MBA em Comunicação pela Escola de Comunicação e Artes da Universidade de São Paulo (ECA/USP); possui MBA em Marketing (ESPM); mestrado em Comunicação e Semiótica (PUC-SP). É gerente geral de Operações Comerciais na Folha de São Paulo; conselheiro do Conar; professor na pós-graduação em Administração de Empresas da FGV; professor de Marketing em diversas áreas na FGV; responsável por treinamento de profissionais de marketing em diversas organizações de saúde. Baroli é autor do capítulo de Marketing Estratégico do livro Gestão Estratégica de Clínicas e Hospitais.

Compõe o time de especialistas do encontro a publicitária e diretora de Mercado do Grupo Liberal, Aline Viana, responsável pelo comando de negócios de O Liberal e OLiberal.com. Ela é especialista em Marketing; Inteligência Competitiva e Transformação Digital, com 13 anos de experiência no segmento. Foi diretora de Negócios do Grupo O Povo, com sede em Fortaleza.

O evento será transmitido em OLiberal.com/Talks, no perfil facebook.com/oliberal e no canal oficial de O Liberal no YouTube.