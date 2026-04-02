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Economia

Nosso ajuste fiscal é na linha gradativa e constante, caminho está dado, diz Ceron

Ele disse que o vice-presidente Geraldo Alckmin está certo em dizer que é preciso intensificar o ajuste fiscal em 2027

Estadão Conteúdo
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Rogério Ceron (Geraldo Magela/Agência Senado)

O secretário-executivo do Ministério da Fazenda, Rogério Ceron, afirmou nesta quinta-feira, 2, em entrevista à CNN Brasil que a linha do governo para o ajuste fiscal é gradativa e constante. O cuidado com as despesas obrigatórias seria a questão nº 1 para o governo.

"A nossa linha do ajuste fiscal é um ajuste gradativo e constante. Então ele tem que ir melhorando ano a ano. Nós estamos fazendo isso e vamos continuar", afirmou. Segundo ele, o país está no caminho para gerar superávit primário, mas é preciso seguir até alcançar 1% ou 1,5% do PIB de superávit para ver a trajetória da dívida se estabilizando.

"O caminho está dado, é muito claro. Tem que continuar recuperando o fiscal, atividade econômica continua tendo um bom desempenho. Então é só continuar fazendo o que está dando certo que as coisas vão ficar bem", declarou.

Ele disse que o vice-presidente Geraldo Alckmin está certo em dizer que é preciso intensificar o ajuste fiscal em 2027. Ceron afirmou que o cuidado com a despesa obrigatória é prioridade e que há consenso no governo quanto à necessidade de medidas para moderar esse crescimento de despesas obrigatórias.

"A gente tem que cuidar de reformas que garantam a elevação da poupança de longo prazo, um olhar sempre contínuo de revisão e de olhar para o sistema previdenciário, ainda tem muitas distorções", completou.

Sobre a chamada "taxa das blusinhas", Ceron disse que é um assunto complexo, mas que merece um olhar cuidadoso porque a medida foi importante para preservar empregos e setores que eram afetados por uma concorrência desleal.

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GOVERNO/AJUSTE FISCAL/CERON
Economia
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