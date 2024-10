No Pará, Receita Federal notifica 81 empresas por insuficiência tributária; saiba como regularizar

A Receita Federal notificou 3.148 empresas em todo o Brasil sobre divergências nas informações tributárias referentes ao ano-calendário de 2021, totalizando um montante de R$ 919,6 milhões. No estado do Pará, 81 pessoas jurídicas foram identificadas com insuficiência tributária que soma R$ 21.875.599,18. As empresas têm até 30 de novembro de 2024 para regularizar suas pendências e evitar multas.

O estado com o maior número de notificações é São Paulo, seguido pelo Rio de Janeiro e Minas Gerais. A insuficiência tributária total é mais significativa em São Paulo, refletindo a concentração econômica da região.

A ação da Receita Federal visa promover a conformidade tributária, fornecendo orientações para que os contribuintes possam corrigir inconsistências entre a Escrituração Fiscal Digital (EFD) e a Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais (DCTF). Os comunicados foram enviados por correio e também através do Portal e-CAC, onde os contribuintes podem acessar orientações adicionais.

Para as empresas consideradas de maior porte, que estão sob acompanhamento econômico-tributário diferenciado, a comunicação ocorre por meio de um canal específico, o e-Mac. A Receita Federal enfatiza a importância da regularização dentro do prazo estipulado para evitar o lançamento de ofício dos tributos devidos, que pode incluir multas significativas.



Os dados divulgados revelam que, na edição anterior da ação, 65% dos 2.390 contribuintes notificados regularizaram suas pendências, totalizando mais de R$ 1 bilhão em inconsistências corrigidas, sem a imposição de penalidades. Aqueles que não se adequaram à regularização enfrentaram um lançamento de R$ 794 milhões.

A Receita Federal reitera que os contribuintes devem ficar atentos aos avisos recebidos e utilizar a oportunidade de regularização oferecida, visando minimizar custos e litígios futuros. Informações sobre a regularização estão disponíveis no site da Receita Federal, garantindo que todos os contribuintes, independentemente de terem recebido notificação, possam acessar as orientações necessárias.

Insuficiência tributária: o que é?

Insuficiência tributária é quando uma empresa declara menos impostos do que deveria. Isso pode acontecer por erro na contabilidade ou pela informação incompleta de todas as receitas. Quando a Receita Federal percebe essa diferença, avisa a empresa para que ela possa corrigir a situação antes que as multas e penalidades sejam aplicadas. Regularizar essa pendência ajuda a evitar problemas legais e custos extras.

Como regularizar?

1. Verifique as EFD-Contribuições:

• Analise os registros M205 (Contribuição para o PIS/Pasep) e M605 (COFINS), garantindo que os códigos de receita estejam corretos e de acordo com a incidência tributária do contribuinte (cumulativo, não-cumulativo ou ambos).



2. Identifique possíveis irregularidades:

• Caso encontre omissões, erros ou inconsistências nos registros, promova as correções necessárias nos campos pertinentes.



3. Envie as retificadoras das EFD-Contribuições:

• Transmita os arquivos retificados com as informações corrigidas, atualizando os dados de forma correta.



4. Ajuste a DCTF:

• Garanta que os códigos de receita e valores dos registros M205 e M605 das EFD-Contribuições estejam idênticos aos informados na DCTF.



5. Envie a DCTF retificadora:

• Caso seja necessário corrigir a DCTF, envie uma versão retificadora que substitua integralmente a anterior. Certifique-se de incluir todos os débitos e créditos do mês.