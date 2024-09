Mais de 20 mil declarações do Imposto de Renda 2024 caíram na 'malha fina' no Pará

Mais de 20 mil declarações do Imposto de Renda de Pessoa Física (IRPF) 2024 caíram na malha fiscal no Pará, o que representa 2,15% do total de documentos recebidos neste ano, referentes ao ano-base 2023. Em todo o país, segundo a Receita Federal, cerca de 1,4 milhões de declarações caíram na malha, o equivalente a 3,2% do todo.

Popularmente conhecida como “malha fina”, trata-se de uma análise mais profunda pela Receita Federal, principalmente quando é encontrada uma diferença entre as informações declaradas pelo contribuinte e os dados apresentados pelas entidades. Assim, a declaração fica separada para uma análise mais aprofundada e talvez a pessoa tenha que comprovar algumas informações declaradas. Enquanto dura esse processo, o contribuinte não recebe a restituição.