No Pará, 260 mil famílias devem receber o auxílio-gás; veja quem tem direito

Começou na última terça-feira (18), o pagamento do Auxílio-gás, benefício concedido pelo Governo Federal para ajudar famílias na aquisição do gás de cozinha. Segundo levantamento feito pelo Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos (Dieese/PA), com base em dados do Ministério da Cidadania, no Pará, o benefício deve ser pago a 263 mil, totalizando quase R$ 14 milhões em recursos. Em todo o País, são 5,47 milhões de beneficiários, somando R$ 285 milhões, sendo 535 mil pessoas com direito aos recursos apenas na região Norte, onde o valor soma R$ 28 milhões.

O auxílio-gás garante um pagamento de R$ 52. Considerando o preço médio do gás de cozinha na capital paraense, que de acordo com o Dieese fechou em R$ 108,28 no último mês de dezembro, o benefício corresponde a menos da metade do que as famílias de Belém precisam para adquirir um botijão. Mas a ajuda financeira tem sido importante entre a população em maior vulnerabilidade social.

Quem tem direito?

O benefício é garantido às famílias inscritas no Cadastro Único para Programas Sociais do governo federal (CadÚnico), com renda familiar mensal per capita menor ou igual a meio salário mínimo nacional (R$ 606); famílias que tenham entre seus membros residentes no mesmo domicílio quem receba o benefício de prestação continuada da assistência social, o BPC; e "preferencialmente às famílias com mulheres vítimas de violência doméstica que estejam sob o monitoramento de medidas protetivas de urgência".

As famílias são selecionadas pelo Ministério da Cidadania de acordo com os critérios estabelecidos na lei do programa, usando como base os dados do CadÚnico e o BPC, por isso, não é necessário realizar inscrição. Nos primeiros 90 dias, terão prioridade para o pagamento do auxílio gás os beneficiários do Auxílio Brasil com menor renda per capita e maior quantidade de integrantes na família.

O calendário de pagamentos varia de acordo com o NIS (Número de Identificação Social). Veja as datas:

Final NIS 1: 18 de janeiro

Final NIS 2: 19 de janeiro

Final NIS 3: 20 de janeiro

Final NIS 4: 21 de janeiro

Final NIS 5: 24 de janeiro

Final NIS 6: 25 de janeiro

Final NIS 7: 26 de janeiro

Final NIS 8: 27 de janeiro

Final NIS 9: 28 de janeiro

Final NIS 0: 31 de janeiro