Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Um portal do tamanho da Amazônia. +65 milhões de pessoas conectadas.
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
Um portal do tamanho da Amazônia. +65 milhões de pessoas conectadas.
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Economia chevron right

Economia

No lançamento do Novo Desenrola, Durigan anuncia mobilização de 90 dias para renegociar dívidas

A fala foi feita durante o lançamento oficial do novo programa de renegociação de dívidas

Estadão Conteúdo
fonte

Novo Desenrola é lançado nesta semana. (Foto: Arquivo)

O ministro da Fazenda, Dario Durigan, afirmou nesta segunda-feira, 4, que começa na terça-feira, 5, uma mobilização de 90 dias para a renegociação de dívidas da população. Segundo ele, o desconto médio das dívidas do Desenrola Famílias será de 65%, com juros de até 1,99% ao mês.

A fala foi feita durante o lançamento oficial do novo programa de renegociação de dívidas, o Novo Desenrola.

"Nós começamos amanhã uma mobilização de 90 dias para que a gente faça a renegociação de dívida das brasileiras e dos brasileiros. Isso tudo permite que, do ponto de vista pessoal, nessa mácula, essa angústia com o nome sujo seja retirada e ao mesmo tempo o crédito possa voltar a existir para essas pessoas, mas um crédito melhor", afirmou o ministro da Fazenda na manhã desta segunda-feira.

Quatro linhas de negociação

Durigan apresentou que haverá quatro linhas de renegociação: o Desenrola Famílias, o Fundo de Financiamento Estudantil (Fies), as empresas e as dívidas rurais para agricultura familiar.

O Novo Desenrola é para pessoas com renda de até cinco salários mínimos, e a renegociação para famílias atende a dívidas contratadas até 31/01/2026, com atraso entre 90 dias e dois anos.

Com a renegociação, as dívidas com desconto poderão ser pagas em até quatro anos. A ideia, segundo o ministro, era melhorar a qualidade das dívidas dos brasileiros porque, da forma como estavam, os débitos eram impagáveis.

VEJA MAIS

image Novo Desenrola Brasil: Governo libera novo pacote de renegociação de dívidas; confira o que se sabe
Com a reformulação do programa, a expectativa é ampliar o alcance da política de crédito e facilitar a regularização da situação financeira de milhões de brasileiros inadimplentes.

image Por que o governo declarou guerra às bets no novo Desenrola?
A medida vem em meio aos números recordes de gastos nas plataformas de bets e de endividamento da população brasileira: 81,7 milhões de inadimplentes

Dívida do cartão de crédito e do cheque especial

Durigan afirmou que o desconto mínimo da dívida do cartão de crédito e do cheque especial é de 40% e vai crescendo de acordo com o tamanho do passivo, podendo chegar a 90%.

"No cartão de crédito, no cheque especial, o desconto mínimo é de 40%, quando o atraso da dívida é de 90 dias a 120, e é um desconto que chega a 90% quando eu tenho uma dívida de maturidade de 1 a 2 anos", completou o ministro.

Bets

Além disso, quem aderir ao Novo Desenrola terá o CPF bloqueado para bets por 12 meses.

A ideia, segundo o ministro, é que alguém que precisa de ajuda do governo para pagar suas dívidas não pode gastar com apostas online.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

ECONOMIA

desenrola brasil
Economia
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM ECONOMIA

brasil

Câmara aprova marco legal para minerais críticos e estratégicos; matéria vai ao Senado

A finalidade é fomentar a pesquisa, a lavra e a transformação de minerais críticos e estratégicos no Brasil

06.05.26 21h36

Chocolate paraense

Chocolate com amêndoa de cacau de terra indígena do Pará é premiado na França

Chocolate conquistou a medalha de prata no Concurso International Chocolate Awards – Europe

06.05.26 20h57

Brasil

Defesa de Vorcaro entrega proposta de delação à PGR e PF

Órgãos vão analisar a proposta e podem pedir mais informações

06.05.26 20h14

ENCONTRO

Belém volta a sediar Fórum da Internet no Brasil após 13 anos com foco em IA e segurança digital

Com entrada gratuita, evento promovido pelo CGI.br será realizado entre os dias 25 e 29 de maio, no Hangar Centro de Convenções da Amazônia

06.05.26 18h46

MAIS LIDAS EM ECONOMIA

OPORTUNIDADE

AGU abre inscrições para programa de estágio no Pará com bolsas de até R$ 1,5 mil

Seleção é realizada em parceria com o Ciee e contempla estudantes do ensino médio e superior; prazo segue até 12 de maio

30.04.26 20h33

entrevista

TAP aposta na Amazônia como destino estratégico para o turismo europeu, diz diretor da companhia

Atualmente, empresa opera seis voos semanais para Belém e três para Manaus, transportando cerca de 75 mil passageiros por ano

02.05.26 16h00

MEDIDA DO GOVERNO

Como usar o FGTS para pagar dívidas? Entenda a iniciativa do governo federal

Governo prevê liberar até R$ 4,5 bilhões do fundo para reduzir inadimplência, com descontos que podem chegar a 90% nas renegociações

01.05.26 9h00

ECONOMIA

Novo Desenrola Brasil: Governo libera novo pacote de renegociação de dívidas; confira o que se sabe

Com a reformulação do programa, a expectativa é ampliar o alcance da política de crédito e facilitar a regularização da situação financeira de milhões de brasileiros inadimplentes.

04.05.26 9h39

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda